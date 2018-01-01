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Щотижня до 800 випадків зараження: як поширюється кір в Україні

Щотижня до 800 випадків зараження: як поширюється кір в Україні
Від серпня 2017 року на кір захворіло близько 6,5 тис. осіб.

Про таке в ефірі "5 каналу" заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які мали більші захворювання і підвищується в тих областях, де немає високого рівня щеплення. Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання", – зазначила вона.

За її словами, на сьогодні ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася.

"Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів", – додала в.о. міністра охорони здоров'я України.

Супрун також зауважила, якщо в Україні рівень вакцинації буде 90–95%, спалахів кору більше не буде.

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Теги: кір, захворювання, інфекція
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