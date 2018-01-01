Щотижня до 800 випадків зараження: як поширюється кір в Україні





Про таке в ефірі



"Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які мали більші захворювання і підвищується в тих областях, де немає високого рівня щеплення. Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання", – зазначила вона.



За її словами, на сьогодні ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася.



"Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів", – додала в.о. міністра охорони здоров'я України.



Супрун також зауважила, якщо в Україні рівень вакцинації буде 90–95%, спалахів кору більше не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від серпня 2017 року на кір захворіло близько 6,5 тис. осіб.Про таке в ефірі "5 каналу" заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун."Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які мали більші захворювання і підвищується в тих областях, де немає високого рівня щеплення. Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання", – зазначила вона.За її словами, на сьогодні ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася."Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів", – додала в.о. міністра охорони здоров'я України.Супрун також зауважила, якщо в Україні рівень вакцинації буде 90–95%, спалахів кору більше не буде.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію