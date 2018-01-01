Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО









Вагу алмазів вимірюють у каратах - це 200 міліграмів. Найкращими є повністю прозорі та без сколів.



"Зірка Африки"



Мінерал у 3106 каратів знайшли в копальні Кулліан 1905 року в Південній Африці. Це найбільший самородок у світі. Судячи зі сколу, припустили, що цей алмаз відколовся від ще більшого самородка, але знайти цей камінь не вдалося.



Його подарували королю Англії Георгу. Він розпорядився розбити його на кілька частин, оскільки всередині виявили невелику темну пляму. Так з одного алмазу вийшло 9 діамантів. Більшість із них так і залишилися в королівській колекції коштовностей. Найбільший камінь "Куллінан" вагою 530,2 карата прикрасив королівський скіпетр. Другий шматок вставили в корону.



"Наш світ"



Алмаз у 1111 каратів знайшли 2015 року в Ботсвані на шахті Karowe. На наступний день після оголошення про виявлення алмазу компанія повідомила про знахідку на тому ж родовищі алмазів масою 813 і 374 каратів. Всі вони отримали назву "Сузір'я".



У вересні 2017 року його продали за $53 млн. Придбав цей необроблений алмаз Лоренс Граф, засновник ювелірної компанії Graff Diamonds.



"Ексельсіор"



Алмаз в 995,2 карата знайшли на руднику Ягерсфонтейн в Південній Африці 1893 року. Йому дали ім'я "Ексцельсіор", що означає "найвищий".



Алмаз розділили 1905 року на 21 фрагмент. Найбільший з них важив 69,8 каратів. При цьому втратили понад 62% початкової ваги алмазу.



"Зірка Сьєрра-Леоне"



Алмаз в 968,9 каратів знайдений в Сієрра-Леоне 1972 року робітниками родовища, що належав компанії Diminco. Камінь відноситься до категорії D, що ставить його в один ряд з найрідкіснішими і найціннішими безбарвними каменями.



З нього вийшло 17 ідеальних за чистотою діамантів.



"Зірка тисячоліття"



Алмаз в 777 карат виявили 1990 року в Мбужі-Майї, Конго. Його купила компанія DeBeers у розпал громадянської війни в країні.



Камінь розкололи в Бельгії, відполірували в ПАР, а потім відправили в Нью-Йорк для вдосконалення. Оброблений діамант важить 203,04 карата, має колір D і, за заявами компанії, є єдиним в світі алмазом, бездоганним як внутрішньо, так і зовні.



"Сторіччя"



Алмаз в 599 карат був знайдений на руднику "Прем'єр Майн" в ПАР 1980 року. Свою назву камінь отримав на честь 100-річчя англійської компанії "ДеБірс". 1991-го він набув абсолютно розкішне огранювання у вигляді серця.



На цей час точно відомо, що власники продали камінь, але за умовами угоди не розголошують ні імені, ні ціни продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку січня в африканському королівстві Лесото знайшли алмаз у 910 каратів. Це 5-й за величиною необроблений такий мінерал у світі. Камінь викопали працівнки місцевої компанії Gem Diamonds у кар'єрі Летсенг. Такі мінерали зустрічаються в природі у 1-2% випадків. Gazeta.ua зібрала добірку найбільших чистих діамантів, які знаходили в світі.Вагу алмазів вимірюють у каратах - це 200 міліграмів. Найкращими є повністю прозорі та без сколів.Мінерал у 3106 каратів знайшли в копальні Кулліан 1905 року в Південній Африці. Це найбільший самородок у світі. Судячи зі сколу, припустили, що цей алмаз відколовся від ще більшого самородка, але знайти цей камінь не вдалося.Його подарували королю Англії Георгу. Він розпорядився розбити його на кілька частин, оскільки всередині виявили невелику темну пляму. Так з одного алмазу вийшло 9 діамантів. Більшість із них так і залишилися в королівській колекції коштовностей. Найбільший камінь "Куллінан" вагою 530,2 карата прикрасив королівський скіпетр. Другий шматок вставили в корону.Алмаз у 1111 каратів знайшли 2015 року в Ботсвані на шахті Karowe. На наступний день після оголошення про виявлення алмазу компанія повідомила про знахідку на тому ж родовищі алмазів масою 813 і 374 каратів. Всі вони отримали назву "Сузір'я".У вересні 2017 року його продали за $53 млн. Придбав цей необроблений алмаз Лоренс Граф, засновник ювелірної компанії Graff Diamonds.Алмаз в 995,2 карата знайшли на руднику Ягерсфонтейн в Південній Африці 1893 року. Йому дали ім'я "Ексцельсіор", що означає "найвищий".Алмаз розділили 1905 року на 21 фрагмент. Найбільший з них важив 69,8 каратів. При цьому втратили понад 62% початкової ваги алмазу.Алмаз в 968,9 каратів знайдений в Сієрра-Леоне 1972 року робітниками родовища, що належав компанії Diminco. Камінь відноситься до категорії D, що ставить його в один ряд з найрідкіснішими і найціннішими безбарвними каменями.З нього вийшло 17 ідеальних за чистотою діамантів.Алмаз в 777 карат виявили 1990 року в Мбужі-Майї, Конго. Його купила компанія DeBeers у розпал громадянської війни в країні.Камінь розкололи в Бельгії, відполірували в ПАР, а потім відправили в Нью-Йорк для вдосконалення. Оброблений діамант важить 203,04 карата, має колір D і, за заявами компанії, є єдиним в світі алмазом, бездоганним як внутрішньо, так і зовні.Алмаз в 599 карат був знайдений на руднику "Прем'єр Майн" в ПАР 1980 року. Свою назву камінь отримав на честь 100-річчя англійської компанії "ДеБірс". 1991-го він набув абсолютно розкішне огранювання у вигляді серця.На цей час точно відомо, що власники продали камінь, але за умовами угоди не розголошують ні імені, ні ціни продажу.

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