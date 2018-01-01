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Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО
На початку січня в африканському королівстві Лесото знайшли алмаз у 910 каратів. Це 5-й за величиною необроблений такий мінерал у світі. Камінь викопали працівнки місцевої компанії Gem Diamonds у кар'єрі Летсенг. Такі мінерали зустрічаються в природі у 1-2% випадків.

Gazeta.ua зібрала добірку найбільших чистих діамантів, які знаходили в світі.

Вагу алмазів вимірюють у каратах - це 200 міліграмів. Найкращими є повністю прозорі та без сколів.

"Зірка Африки"

Мінерал у 3106 каратів знайшли в копальні Кулліан 1905 року в Південній Африці. Це найбільший самородок у світі. Судячи зі сколу, припустили, що цей алмаз відколовся від ще більшого самородка, але знайти цей камінь не вдалося.
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

Його подарували королю Англії Георгу. Він розпорядився розбити його на кілька частин, оскільки всередині виявили невелику темну пляму. Так з одного алмазу вийшло 9 діамантів. Більшість із них так і залишилися в королівській колекції коштовностей. Найбільший камінь "Куллінан" вагою 530,2 карата прикрасив королівський скіпетр. Другий шматок вставили в корону.

"Наш світ"

Алмаз у 1111 каратів знайшли 2015 року в Ботсвані на шахті Karowe. На наступний день після оголошення про виявлення алмазу компанія повідомила про знахідку на тому ж родовищі алмазів масою 813 і 374 каратів. Всі вони отримали назву "Сузір'я".
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

У вересні 2017 року його продали за $53 млн. Придбав цей необроблений алмаз Лоренс Граф, засновник ювелірної компанії Graff Diamonds.

"Ексельсіор"

Алмаз в 995,2 карата знайшли на руднику Ягерсфонтейн в Південній Африці 1893 року. Йому дали ім'я "Ексцельсіор", що означає "найвищий".
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

Алмаз розділили 1905 року на 21 фрагмент. Найбільший з них важив 69,8 каратів. При цьому втратили понад 62% початкової ваги алмазу.

"Зірка Сьєрра-Леоне"

Алмаз в 968,9 каратів знайдений в Сієрра-Леоне 1972 року робітниками родовища, що належав компанії Diminco. Камінь відноситься до категорії D, що ставить його в один ряд з найрідкіснішими і найціннішими безбарвними каменями.
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

З нього вийшло 17 ідеальних за чистотою діамантів.

"Зірка тисячоліття"

Алмаз в 777 карат виявили 1990 року в Мбужі-Майї, Конго. Його купила компанія DeBeers у розпал громадянської війни в країні.
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

Камінь розкололи в Бельгії, відполірували в ПАР, а потім відправили в Нью-Йорк для вдосконалення. Оброблений діамант важить 203,04 карата, має колір D і, за заявами компанії, є єдиним в світі алмазом, бездоганним як внутрішньо, так і зовні.

"Сторіччя"

Алмаз в 599 карат був знайдений на руднику "Прем'єр Майн" в ПАР 1980 року. Свою назву камінь отримав на честь 100-річчя англійської компанії "ДеБірс". 1991-го він набув абсолютно розкішне огранювання у вигляді серця.
Як виглядають найбільші у світі алмази. ФОТО

На цей час точно відомо, що власники продали камінь, але за умовами угоди не розголошують ні імені, ні ціни продажу.

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Теги: алмаз, коштовне каміння
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