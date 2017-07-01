Усик здолав Брієдіса і став чемпіоном світу за двома версіями
Сьогодні, 09:37
У півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі українець Олександр Усик переміг у Ризі латвійця Майріса Брієдіса та завоював титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO.
З перших секунд бою латвійський боксер дав зрозуміти, що не має наміру віддавати перевагу фавориту, й успішно діяв першим номером. У другому раунді український важковаговик вирівняв становище, але в той же час не поспішав форсувати події. Суперники діяли на рівних, демонструючи високу швидкість ударів, - пише Новое Вреся.
Починаючи з п'ятого раунду Усик перехопив ініціативу, тоді як у діях Бріедіс читалася втома. Потужні удари візаві привели до того, що у латвійця з носа пішла кров.
Разом із тим господар рингу мало чим поступався опонентові, який зіткнувся із серйозним опором. Чим менше часу залишалося до кінця поєдинку, тим більше розтинів і крові з'являлося на обличчі Брієдіса.
У заключному раунді українець відзначився потужним початком, але потім віддав ініціативу латвійцю, проте тому не вдалося завдати значної шкоди надійній обороні суперника, не кажучи вже про нокаут.
Як результат, долю бою вирішили судді. Із невеликою перевагою 114:114, 115:113, 115:113 судді віддали перемогу українцю, Усик виграв поєдинок і завоював титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі, а з ними - і путівку до фіналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З перших секунд бою латвійський боксер дав зрозуміти, що не має наміру віддавати перевагу фавориту, й успішно діяв першим номером. У другому раунді український важковаговик вирівняв становище, але в той же час не поспішав форсувати події. Суперники діяли на рівних, демонструючи високу швидкість ударів, - пише Новое Вреся.
Починаючи з п'ятого раунду Усик перехопив ініціативу, тоді як у діях Бріедіс читалася втома. Потужні удари візаві привели до того, що у латвійця з носа пішла кров.
Разом із тим господар рингу мало чим поступався опонентові, який зіткнувся із серйозним опором. Чим менше часу залишалося до кінця поєдинку, тим більше розтинів і крові з'являлося на обличчі Брієдіса.
У заключному раунді українець відзначився потужним початком, але потім віддав ініціативу латвійцю, проте тому не вдалося завдати значної шкоди надійній обороні суперника, не кажучи вже про нокаут.
Як результат, долю бою вирішили судді. Із невеликою перевагою 114:114, 115:113, 115:113 судді віддали перемогу українцю, Усик виграв поєдинок і завоював титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі, а з ними - і путівку до фіналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хлопчик провалився під кригу і зник
Сьогодні, 10:40
Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»
Сьогодні, 10:19
Усик здолав Брієдіса і став чемпіоном світу за двома версіями
Сьогодні, 09:37
Як закоханий Скоропадський дружині з Волині писав
Сьогодні, 09:04
Медіа