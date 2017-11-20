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Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»

Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб розчулилася, згадавши про минуле, та заплакала в проекті "Громада на мільйон".

Перший показ програми відбувся 28 січня на каналі "1+1".

Нагадаємо, у проекті 5 громад змагаються за мільйон гривень.

Програма розпочалася з представлення голів.

Олена Твердохліб пригадала про те, що спонукало її балотуватися на голову. Жінка розповіла, що раніше їздила в Чехію на заробітки. І постійно сумували за домом, мріяла про ті дні, коли повернеться на Батьківщину. Під час розповіді Олена Твердохліб заплакала і попросила перервати зйомку.

Коли ж повернулася додому, то побачила невирішені проблеми, які взялася вирішувати сама. Тоді й відчула, що може зробити більше, якщо стане головою. Пішла на вибори й виграла.

На проект Олена Твердохліб прийшла з ідеєю облаштування електрозаправки в Княгининівській громаді та шукає на цей проект інвестиції.


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Теги: Княгининівська громада, 1+1, Громада на мільйон, Олена Твердохліб
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Коментарі 3
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дивились нема у них ГРОМАДИ э кучка людей які голосували і які щось зараз ліплять....
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І що далі ?
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29 січня буде завтра)))
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