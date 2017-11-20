Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»
Сьогодні, 10:19
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб розчулилася, згадавши про минуле, та заплакала в проекті "Громада на мільйон".
Перший показ програми відбувся 28 січня на каналі "1+1".
Нагадаємо, у проекті 5 громад змагаються за мільйон гривень.
Програма розпочалася з представлення голів.
Олена Твердохліб пригадала про те, що спонукало її балотуватися на голову. Жінка розповіла, що раніше їздила в Чехію на заробітки. І постійно сумували за домом, мріяла про ті дні, коли повернеться на Батьківщину. Під час розповіді Олена Твердохліб заплакала і попросила перервати зйомку.
Коли ж повернулася додому, то побачила невирішені проблеми, які взялася вирішувати сама. Тоді й відчула, що може зробити більше, якщо стане головою. Пішла на вибори й виграла.
На проект Олена Твердохліб прийшла з ідеєю облаштування електрозаправки в Княгининівській громаді та шукає на цей проект інвестиції.
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Перший показ програми відбувся 28 січня на каналі "1+1".
Нагадаємо, у проекті 5 громад змагаються за мільйон гривень.
Програма розпочалася з представлення голів.
Олена Твердохліб пригадала про те, що спонукало її балотуватися на голову. Жінка розповіла, що раніше їздила в Чехію на заробітки. І постійно сумували за домом, мріяла про ті дні, коли повернеться на Батьківщину. Під час розповіді Олена Твердохліб заплакала і попросила перервати зйомку.
Коли ж повернулася додому, то побачила невирішені проблеми, які взялася вирішувати сама. Тоді й відчула, що може зробити більше, якщо стане головою. Пішла на вибори й виграла.
На проект Олена Твердохліб прийшла з ідеєю облаштування електрозаправки в Княгининівській громаді та шукає на цей проект інвестиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
дивились нема у них ГРОМАДИ э кучка людей які голосували і які щось зараз ліплять....
І що далі ?
29 січня буде завтра)))
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