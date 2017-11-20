Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»

Голова Княгининівської громадирозчулилася, згадавши про минуле, та заплакала в проекті "Громада на мільйон".Перший показ програми відбувся 28 січня на каналі "1+1".Нагадаємо, у проекті 5 громад змагаються за мільйон гривень.Програма розпочалася з представлення голів.Олена Твердохліб пригадала про те, що спонукало її балотуватися на голову. Жінка розповіла, що раніше їздила в Чехію на заробітки. І постійно сумували за домом, мріяла про ті дні, коли повернеться на Батьківщину. Під час розповіді Олена Твердохліб заплакала і попросила перервати зйомку.Коли ж повернулася додому, то побачила невирішені проблеми, які взялася вирішувати сама. Тоді й відчула, що може зробити більше, якщо стане головою. Пішла на вибори й виграла.На проект Олена Твердохліб прийшла з ідеєю облаштування електрозаправки в Княгининівській громаді та шукає на цей проект інвестиції.