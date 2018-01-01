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Фото Ковеля в роки Другої світової війни

Фото Ковеля в роки Другої світової війни
У колекції Нідерландського інституту студій з історії війни, Голокосту та геноциду (скорочено NIOD) знаходяться унікальні світлини часів Другої світової війни, зроблені в Ковелі в 1944 році.

Раніше ці фото ще не були публіковані на волинських сайтах, - пише Волинь24.

Колекція світлин з Волині містить коментар, в якому вказано, що на фото присутні солдати танкової дивізії СС «Вікінг». З історії знаємо, що це була елітна танкова дивізія у складі військ Ваффен-СС, що існувала у 1940—1945 роках.

Відомо, що у вересні 1940 року Адольфом Гітлером віддано наказ на формування моторизованої дивізії СС з добровольців в частинах СС з Голландії, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Танкова дивізія СС «Вікінг» в 1941 році в складі 1-ї танкової групи наступала на Тернопіль, Проскурів, брала участь в битві під Уманню, де захищала північний фланг 1-ї танкової групи. Рухаючись далі через Смілу, Корсунь, Дніпродзержинськ вийшла на Дніпропетровськ.

Після форсування Дніпра брала участь в оточенні радянських військ в районі Мелітополя.

Світлини з Ковеля датуються квітнем-травнем 1944 року. Саме в 1944 році відбулась битва за Ковель, яка завершилися повним вигнанням німців з території Волинської області та відновленням радянського окупаційного режиму.

Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Фото Ковеля в роки Другої світової війни

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Теги: Ковель, 1944
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