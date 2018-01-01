Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Сьогодні, 12:32
У колекції Нідерландського інституту студій з історії війни, Голокосту та геноциду (скорочено NIOD) знаходяться унікальні світлини часів Другої світової війни, зроблені в Ковелі в 1944 році.
Раніше ці фото ще не були публіковані на волинських сайтах, - пише Волинь24.
Колекція світлин з Волині містить коментар, в якому вказано, що на фото присутні солдати танкової дивізії СС «Вікінг». З історії знаємо, що це була елітна танкова дивізія у складі військ Ваффен-СС, що існувала у 1940—1945 роках.
Відомо, що у вересні 1940 року Адольфом Гітлером віддано наказ на формування моторизованої дивізії СС з добровольців в частинах СС з Голландії, Данії, Норвегії та Фінляндії.
Танкова дивізія СС «Вікінг» в 1941 році в складі 1-ї танкової групи наступала на Тернопіль, Проскурів, брала участь в битві під Уманню, де захищала північний фланг 1-ї танкової групи. Рухаючись далі через Смілу, Корсунь, Дніпродзержинськ вийшла на Дніпропетровськ.
Після форсування Дніпра брала участь в оточенні радянських військ в районі Мелітополя.
Світлини з Ковеля датуються квітнем-травнем 1944 року. Саме в 1944 році відбулась битва за Ковель, яка завершилися повним вигнанням німців з території Волинської області та відновленням радянського окупаційного режиму.
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Раніше ці фото ще не були публіковані на волинських сайтах, - пише Волинь24.
Колекція світлин з Волині містить коментар, в якому вказано, що на фото присутні солдати танкової дивізії СС «Вікінг». З історії знаємо, що це була елітна танкова дивізія у складі військ Ваффен-СС, що існувала у 1940—1945 роках.
Відомо, що у вересні 1940 року Адольфом Гітлером віддано наказ на формування моторизованої дивізії СС з добровольців в частинах СС з Голландії, Данії, Норвегії та Фінляндії.
Танкова дивізія СС «Вікінг» в 1941 році в складі 1-ї танкової групи наступала на Тернопіль, Проскурів, брала участь в битві під Уманню, де захищала північний фланг 1-ї танкової групи. Рухаючись далі через Смілу, Корсунь, Дніпродзержинськ вийшла на Дніпропетровськ.
Після форсування Дніпра брала участь в оточенні радянських військ в районі Мелітополя.
Світлини з Ковеля датуються квітнем-травнем 1944 року. Саме в 1944 році відбулась битва за Ковель, яка завершилися повним вигнанням німців з території Волинської області та відновленням радянського окупаційного режиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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