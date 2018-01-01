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У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО

У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
У Луцьку відбулися літературні читання творів Нечуя Левицького у виконанні заслуженого артиста України, колишнього депутата міськради Василя Гриба.

Вже традицією стало у луцькій бібліотеці-філії 10 проводити літературні читання творів українських авторів у виконанні заслуженого артиста України, письменника, читача бібліотеки Василя Гриба разом з учнями загальноосвітнього закладу №7, - повідомила завідувач бібліотекою Надія Чміль.

Діти почули у професійному виконанні твори Григорія Сковороди, Остапа Вишні, а тепер була запропонована увазі глядачів творчість Івана Нечуя–Левицького. Адже в цьому році виповнюється 180 років від дня народження видатного класика української літератури. Прожив автор 80 років і цього року виповнюється 100 років як його не стало.

Читання проведені спільно з ліцеїстами 10-б та 10-г класів ЛНВК ЗОШ №7-природничого ліцею.

"Почута інформація буде гарним матеріалом для підготовки ЗНО. Бібліотека тісно співпрацює зі школою, учні є активними читачами книгозбірні, беруть участь у міських, обласних літературних конкурсах", - повідомила посадовець.


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Теги: Василь Гриб
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