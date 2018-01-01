У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Луцьку відбулися літературні читання творів Нечуя Левицького у виконанні заслуженого артиста України, колишнього депутата міськради Василя Гриба.
Вже традицією стало у луцькій бібліотеці-філії 10 проводити літературні читання творів українських авторів у виконанні заслуженого артиста України, письменника, читача бібліотеки Василя Гриба разом з учнями загальноосвітнього закладу №7, - повідомила завідувач бібліотекою Надія Чміль.
Діти почули у професійному виконанні твори Григорія Сковороди, Остапа Вишні, а тепер була запропонована увазі глядачів творчість Івана Нечуя–Левицького. Адже в цьому році виповнюється 180 років від дня народження видатного класика української літератури. Прожив автор 80 років і цього року виповнюється 100 років як його не стало.
Читання проведені спільно з ліцеїстами 10-б та 10-г класів ЛНВК ЗОШ №7-природничого ліцею.
"Почута інформація буде гарним матеріалом для підготовки ЗНО. Бібліотека тісно співпрацює зі школою, учні є активними читачами книгозбірні, беруть участь у міських, обласних літературних конкурсах", - повідомила посадовець.
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Вже традицією стало у луцькій бібліотеці-філії 10 проводити літературні читання творів українських авторів у виконанні заслуженого артиста України, письменника, читача бібліотеки Василя Гриба разом з учнями загальноосвітнього закладу №7, - повідомила завідувач бібліотекою Надія Чміль.
Діти почули у професійному виконанні твори Григорія Сковороди, Остапа Вишні, а тепер була запропонована увазі глядачів творчість Івана Нечуя–Левицького. Адже в цьому році виповнюється 180 років від дня народження видатного класика української літератури. Прожив автор 80 років і цього року виповнюється 100 років як його не стало.
Читання проведені спільно з ліцеїстами 10-б та 10-г класів ЛНВК ЗОШ №7-природничого ліцею.
"Почута інформація буде гарним матеріалом для підготовки ЗНО. Бібліотека тісно співпрацює зі школою, учні є активними читачами книгозбірні, беруть участь у міських, обласних літературних конкурсах", - повідомила посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
нафталін
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