Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Всеукраїнський благодійний конкурс краси, моди та таланту «Golden Angel of Ukraine», який нещодавно відбувся у Рівному, увінчався перемогою юної лучанки. Десятирічна Софія Щерба здобула Гран-прі конкурсу, премію у номінації «Golden talents of Ukraine» – «Янгол гімнастики», а ще – особливу відзнаку від почесного члена журі, дизайнера Тетяни Кравчук.
Софійка навчається у 5 класі Луцького НВК №10. Дівчинка займається художньою гімнастикою, плаванням та ходить до дитячої модельної школи «Baby fashion», тому на конкурс приїхала добре підготовлена. Тим паче, що виступати на подіумі для неї не в новинку, - пише Таблоїд Волині.
Організаторами конкурсу «Golden Angel of Ukraine» стала громадська організація «Талановиті діти Рівненщини», яку очолює Шмід Наталія Миколаївна.
Членами журі були:
Арсен Магега – найтитулованіший манекенник України;
Інна Борунова – дизайнер, модель;
Юлія Ковальчук – дизайнер;
Ольга Боровець – актриса Рівненського музично-драматичного театру;
Вікторія Міндак – THE BEST DESIGNER OF UKRAINE AND THE WORLD;
Оксана Лящук – креативний дизайнер;
Антоніна Федорчук – дизайнер сумок;
Тетяни Кравчук – дизайнер.
Головою журі стала найкрасивіша дівчина України – Беатріса Міндак.
Конкурс тривав два дні. За цей час дітки встигли побувати на майстер-класі з виготовлення піци, отримати подарунки та просто розважатися.
На гала-шоу, юні панянки мали три виходи – у костюмі ангела, який готували самостійно, у одязі від «ПАРА SOLO» та у спортивних костюмах від «Bersense».
Яскравим доповненням свята став творчий виступ діток. До слова у цьому конкурсі переможниця Софійка представила гімнастичний танець «Веселунка».
За словами мами володарки Гран-прі Юлії, Софійка брала участь й у конкурсі краси та таланту «Міні-міс та містер Волинь», який 17 грудня 2017 року відбувся вперше у Луцьку, де здобула Grand Prix.
Юна лучанка отримала запрошення на VII міжнародний модельний конкурс «Little Supermodel of the Word 2018», який відбуватиметься у Греції; запрошення представляти своє місто на Національному дитячому фестивалі моди і таланту «Міні Міс Україна 2018»; а ще – диплом та кубок в номінації «Best talent 2017».
Також стало відомо, що на конкурсі у Рівному представляли Волинь відразу чотири красунечки. Серед них – ще одна лучанка Соломія Ярош, яка отримала титул «Топ модель».
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Софійка навчається у 5 класі Луцького НВК №10. Дівчинка займається художньою гімнастикою, плаванням та ходить до дитячої модельної школи «Baby fashion», тому на конкурс приїхала добре підготовлена. Тим паче, що виступати на подіумі для неї не в новинку, - пише Таблоїд Волині.
Організаторами конкурсу «Golden Angel of Ukraine» стала громадська організація «Талановиті діти Рівненщини», яку очолює Шмід Наталія Миколаївна.
Членами журі були:
Арсен Магега – найтитулованіший манекенник України;
Інна Борунова – дизайнер, модель;
Юлія Ковальчук – дизайнер;
Ольга Боровець – актриса Рівненського музично-драматичного театру;
Вікторія Міндак – THE BEST DESIGNER OF UKRAINE AND THE WORLD;
Оксана Лящук – креативний дизайнер;
Антоніна Федорчук – дизайнер сумок;
Тетяни Кравчук – дизайнер.
Головою журі стала найкрасивіша дівчина України – Беатріса Міндак.
Конкурс тривав два дні. За цей час дітки встигли побувати на майстер-класі з виготовлення піци, отримати подарунки та просто розважатися.
На гала-шоу, юні панянки мали три виходи – у костюмі ангела, який готували самостійно, у одязі від «ПАРА SOLO» та у спортивних костюмах від «Bersense».
Яскравим доповненням свята став творчий виступ діток. До слова у цьому конкурсі переможниця Софійка представила гімнастичний танець «Веселунка».
За словами мами володарки Гран-прі Юлії, Софійка брала участь й у конкурсі краси та таланту «Міні-міс та містер Волинь», який 17 грудня 2017 року відбувся вперше у Луцьку, де здобула Grand Prix.
Юна лучанка отримала запрошення на VII міжнародний модельний конкурс «Little Supermodel of the Word 2018», який відбуватиметься у Греції; запрошення представляти своє місто на Національному дитячому фестивалі моди і таланту «Міні Міс Україна 2018»; а ще – диплом та кубок в номінації «Best talent 2017».
Також стало відомо, що на конкурсі у Рівному представляли Волинь відразу чотири красунечки. Серед них – ще одна лучанка Соломія Ярош, яка отримала титул «Топ модель».
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