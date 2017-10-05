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Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО

Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Всеукраїнський благодійний конкурс краси, моди та таланту «Golden Angel of Ukraine», який нещодавно відбувся у Рівному, увінчався перемогою юної лучанки. Десятирічна Софія Щерба здобула Гран-прі конкурсу, премію у номінації «Golden talents of Ukraine» – «Янгол гімнастики», а ще – особливу відзнаку від почесного члена журі, дизайнера Тетяни Кравчук.

Софійка навчається у 5 класі Луцького НВК №10. Дівчинка займається художньою гімнастикою, плаванням та ходить до дитячої модельної школи «Baby fashion», тому на конкурс приїхала добре підготовлена. Тим паче, що виступати на подіумі для неї не в новинку, - пише Таблоїд Волині.

Організаторами конкурсу «Golden Angel of Ukraine» стала громадська організація «Талановиті діти Рівненщини», яку очолює Шмід Наталія Миколаївна.

Членами журі були:
Арсен Магега – найтитулованіший манекенник України;
Інна Борунова – дизайнер, модель;
Юлія Ковальчук – дизайнер;
Ольга Боровець – актриса Рівненського музично-драматичного театру;
Вікторія Міндак – THE BEST DESIGNER OF UKRAINE AND THE WORLD;
Оксана Лящук – креативний дизайнер;
Антоніна Федорчук – дизайнер сумок;
Тетяни Кравчук – дизайнер.

Головою журі стала найкрасивіша дівчина України – Беатріса Міндак.

Конкурс тривав два дні. За цей час дітки встигли побувати на майстер-класі з виготовлення піци, отримати подарунки та просто розважатися.

На гала-шоу, юні панянки мали три виходи – у костюмі ангела, який готували самостійно, у одязі від «ПАРА SOLO» та у спортивних костюмах від «Bersense».

Яскравим доповненням свята став творчий виступ діток. До слова у цьому конкурсі переможниця Софійка представила гімнастичний танець «Веселунка».

За словами мами володарки Гран-прі Юлії, Софійка брала участь й у конкурсі краси та таланту «Міні-міс та містер Волинь», який 17 грудня 2017 року відбувся вперше у Луцьку, де здобула Grand Prix.

Юна лучанка отримала запрошення на VII міжнародний модельний конкурс «Little Supermodel of the Word 2018», який відбуватиметься у Греції; запрошення представляти своє місто на Національному дитячому фестивалі моди і таланту «Міні Міс Україна 2018»; а ще – диплом та кубок в номінації «Best talent 2017».

Також стало відомо, що на конкурсі у Рівному представляли Волинь відразу чотири красунечки. Серед них – ще одна лучанка Соломія Ярош, яка отримала титул «Топ модель».

Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Софія Щерба
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО

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Теги: Стильний Луцьк, Софія Щерба, Соломія Ярош
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