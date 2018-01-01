Волонтери шукають експозиції про трагічний бій 51-ї бригади





"До мене звернулись із проханням допомогти люди, які роблять святу справу, а саме пишуть "Книгу пам'яті полеглих за Україну". 22 травня 2014-го року під Волновахою бійці 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади прийняли бій з терористами, внаслідок якого загинули, померли від ран 17 українських бійців", - пише в Facebook волонтер Костянтин Зінкевич.



"І "Книга пам"яті" шукає інформацію про будь-яку МУЗЕЙНУ або тематичну ЕКСПОЗИЦІЮ, КУТОЧКИ ПАМ'ЯТІ у школах чи інших установах, присвячених бійцям 51-ї бригади, які поклали своє життя за наш спокій 22 ТРАВНЯ 2014 РОКУ. Посилання тут:



"Із інформацією про адреси таких експозицій, куточків пам"яті, про контакти осіб, котрі цим займаються, прошу звертатись до Герман Шаповаленко, який, власне, робить оцю титанічну справу по увіковічненню пам"яті наших загиблих воїнів. На першому фото (фото я зробив ще у майстерні) СПИСОК загиблих бійців. На другому фото багатьом відома меморіальна плита, вже встановлена у 2015-му нашими хлопцями з ГО "Об"єднання Активіст".



"На території 14-ї ОМБР (51 ОМБР) є окрема досить велика будівля, відведена під музей про бойовий шлях військової частини (дивізія, бригада...). Експозиції про теперішню російсько-українську війну ще нема, але готується (3 і 4 фото з цього музею)".



"На жаль, цей музей у військовій частині є поза штатом і існує без фінансування, на чистому патріотизмі та ентузіазмі бійців і командирів. Тут варто подякувати діючому начальнику клуба 14-ї ОМБР Михайло Лущакевич і поперпедньому начальнику Вася Українець! Обидва круті героїчні воїни 51-ї бригади, а тепер 14-ки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автори проекту "Книга пам'яті полеглих за Україну" шукають інформацію про експозиції або куточки, присвячені бою під Волновахою."До мене звернулись із проханням допомогти люди, які роблять святу справу, а саме пишуть "Книгу пам'яті полеглих за Україну". 22 травня 2014-го року під Волновахою бійці 3-го батальйону 51-ї механізованої бригади прийняли бій з терористами, внаслідок якого загинули, померли від ран 17 українських бійців", - пише в Facebook волонтер Костянтин Зінкевич."І "Книга пам"яті" шукає інформацію про будь-яку МУЗЕЙНУ або тематичну ЕКСПОЗИЦІЮ, КУТОЧКИ ПАМ'ЯТІ у школах чи інших установах, присвячених бійцям 51-ї бригади, які поклали своє життя за наш спокій 22 ТРАВНЯ 2014 РОКУ. Посилання тут: https://www.facebook.com/Memorybook.org.ua/photos/a.444841582541040.1073741828.444492175909314/549081682117029/ "Із інформацією про адреси таких експозицій, куточків пам"яті, про контакти осіб, котрі цим займаються, прошу звертатись до Герман Шаповаленко, який, власне, робить оцю титанічну справу по увіковічненню пам"яті наших загиблих воїнів. На першому фото (фото я зробив ще у майстерні) СПИСОК загиблих бійців. На другому фото багатьом відома меморіальна плита, вже встановлена у 2015-му нашими хлопцями з ГО "Об"єднання Активіст"."На території 14-ї ОМБР (51 ОМБР) є окрема досить велика будівля, відведена під музей про бойовий шлях військової частини (дивізія, бригада...). Експозиції про теперішню російсько-українську війну ще нема, але готується (3 і 4 фото з цього музею)"."На жаль, цей музей у військовій частині є поза штатом і існує без фінансування, на чистому патріотизмі та ентузіазмі бійців і командирів. Тут варто подякувати діючому начальнику клуба 14-ї ОМБР Михайло Лущакевич і поперпедньому начальнику Вася Українець! Обидва круті героїчні воїни 51-ї бригади, а тепер 14-ки".

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