На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік
Сьогодні, 13:17
На жителя села Затишшя під час розчищення ділянки лісу впала гілка, внаслідок удару чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Про це інформує Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.
Трагедія трапилася у п'ятницю, 26 січня. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час розчищення ділянки лісу Піщанського лісництва, в ході зрізання дерева гілка впала на жителя с. Затишшя, 1970 року народження, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Під час транспортування до Шацької районної лікарні громадянин від отриманих травм помер.
Тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідної експертизи. На даний час матеріали по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.
Трагедія трапилася у п'ятницю, 26 січня. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час розчищення ділянки лісу Піщанського лісництва, в ході зрізання дерева гілка впала на жителя с. Затишшя, 1970 року народження, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Під час транспортування до Шацької районної лікарні громадянин від отриманих травм помер.
Тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідної експертизи. На даний час матеріали по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер засновник IKEA
Сьогодні, 15:32
Волонтери шукають експозиції про трагічний бій 51-ї бригади
Сьогодні, 14:52
На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік
Сьогодні, 13:17
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Сьогодні, 12:32
Медіа