На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік

На жителя села Затишшя під час розчищення ділянки лісу впала гілка, внаслідок удару чоловік отримав травми, несумісні з життям.Про це інформує Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.Трагедія трапилася у п'ятницю, 26 січня. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час розчищення ділянки лісу Піщанського лісництва, в ході зрізання дерева гілка впала на жителя с. Затишшя, 1970 року народження, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Під час транспортування до Шацької районної лікарні громадянин від отриманих травм помер.Тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідної експертизи. На даний час матеріали по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.