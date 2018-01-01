вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік

На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік
На жителя села Затишшя під час розчищення ділянки лісу впала гілка, внаслідок удару чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Про це інформує Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.

Трагедія трапилася у п'ятницю, 26 січня. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що під час розчищення ділянки лісу Піщанського лісництва, в ході зрізання дерева гілка впала на жителя с. Затишшя, 1970 року народження, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Під час транспортування до Шацької районної лікарні громадянин від отриманих травм помер.

Тіло померлого направили в бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідної експертизи. На даний час матеріали по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Затишшя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер засновник IKEA
Сьогодні, 15:32
Волонтери шукають експозиції про трагічний бій 51-ї бригади
Сьогодні, 14:52
На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік
Сьогодні, 13:17
Юні лучанки тріумфували на конкурсі краси в Рівному. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Фото Ковеля в роки Другої світової війни
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
Помер засновник IKEA Помер засновник IKEA
Сьогодні, 15:32
У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері У львівському басейні дівчинка померла на очах у матері
27 січень, 16:58
Вантажівка на волинському заводі розчавила людину Вантажівка на волинському заводі розчавила людину
27 січень, 14:39
Опублікували імена загиблих у катастрофі вертольота в Кременчуку Опублікували імена загиблих у катастрофі вертольота в Кременчуку
26 січень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 1
Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»
Сьогодні, 10:19
 1
У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»
Сьогодні, 19:31
 0
У Луцьку б'ють на сполох через скандальну ділянку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
 0
У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8