Помер засновник IKEA

На 92-му році життя помер засновник шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEAПро це 28 січня заявили в компанії, - пише Новое Время."27 січня засновник IKEA і Ikano і один з найвидатніших підприємців XX століття Інґвар Кампрад пішов з життя в своєму будинку в Смоланді, Швеція, в оточенні своїх близьких. Він помер у віці 91 року після нетривалої хвороби", - йдеться в заяві.Шведський підприємець Інґвар Кампрад, один з найбагатших людей світу, народився 30 березня 1926 року.Він заснував підприємство, яке згодом стало IKEA, коли йому було 17 років, на гроші, отримані в подарунок від батька.З 1988 року Інґвар Кампрад відійшов від оперативної діяльності IKEA, але продовжував вносити свій вклад в справу як старший радник, ділився своїми знаннями і досвідом зі співробітниками компанії.Журнал Forbes оцінив статки Кампрда у $3,5 млрд (станом на березень 2015 року). Він займав 497 місце у списку найбагатших людей світу.