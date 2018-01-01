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Помер засновник IKEA

Помер засновник IKEA
На 92-му році життя помер засновник шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEA Інґвар Кампрад.

Про це 28 січня заявили в компанії, - пише Новое Время.

"27 січня засновник IKEA і Ikano і один з найвидатніших підприємців XX століття Інґвар Кампрад пішов з життя в своєму будинку в Смоланді, Швеція, в оточенні своїх близьких. Він помер у віці 91 року після нетривалої хвороби", - йдеться в заяві.

Шведський підприємець Інґвар Кампрад, один з найбагатших людей світу, народився 30 березня 1926 року.

Він заснував підприємство, яке згодом стало IKEA, коли йому було 17 років, на гроші, отримані в подарунок від батька.

З 1988 року Інґвар Кампрад відійшов від оперативної діяльності IKEA, але продовжував вносити свій вклад в справу як старший радник, ділився своїми знаннями і досвідом зі співробітниками компанії.

Журнал Forbes оцінив статки Кампрда у $3,5 млрд (станом на березень 2015 року). Він займав 497 місце у списку найбагатших людей світу.

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Теги: Інґвар Кампрад, смерть, ІКЕА
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