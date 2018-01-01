Помер засновник IKEA
Сьогодні, 15:32
На 92-му році життя помер засновник шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEA Інґвар Кампрад.
Про це 28 січня заявили в компанії, - пише Новое Время.
"27 січня засновник IKEA і Ikano і один з найвидатніших підприємців XX століття Інґвар Кампрад пішов з життя в своєму будинку в Смоланді, Швеція, в оточенні своїх близьких. Він помер у віці 91 року після нетривалої хвороби", - йдеться в заяві.
Шведський підприємець Інґвар Кампрад, один з найбагатших людей світу, народився 30 березня 1926 року.
Він заснував підприємство, яке згодом стало IKEA, коли йому було 17 років, на гроші, отримані в подарунок від батька.
З 1988 року Інґвар Кампрад відійшов від оперативної діяльності IKEA, але продовжував вносити свій вклад в справу як старший радник, ділився своїми знаннями і досвідом зі співробітниками компанії.
Журнал Forbes оцінив статки Кампрда у $3,5 млрд (станом на березень 2015 року). Він займав 497 місце у списку найбагатших людей світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 28 січня заявили в компанії, - пише Новое Время.
"27 січня засновник IKEA і Ikano і один з найвидатніших підприємців XX століття Інґвар Кампрад пішов з життя в своєму будинку в Смоланді, Швеція, в оточенні своїх близьких. Він помер у віці 91 року після нетривалої хвороби", - йдеться в заяві.
Шведський підприємець Інґвар Кампрад, один з найбагатших людей світу, народився 30 березня 1926 року.
Він заснував підприємство, яке згодом стало IKEA, коли йому було 17 років, на гроші, отримані в подарунок від батька.
З 1988 року Інґвар Кампрад відійшов від оперативної діяльності IKEA, але продовжував вносити свій вклад в справу як старший радник, ділився своїми знаннями і досвідом зі співробітниками компанії.
Журнал Forbes оцінив статки Кампрда у $3,5 млрд (станом на березень 2015 року). Він займав 497 місце у списку найбагатших людей світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У ПортCity – другий день «Великого обміну»*
Сьогодні, 15:49
Помер засновник IKEA
Сьогодні, 15:32
Волонтери шукають експозиції про трагічний бій 51-ї бригади
Сьогодні, 14:52
На Волині під час розчистки лісу загинув чоловік
Сьогодні, 13:17
Медіа