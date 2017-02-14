Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку панує зима і місцевий зоопарк вкритий білим покривалом, яке від перетворення у брудно-болотяну масу вберігає морозець.
Така пора якнайкраще підходить для того, щоб відвідати звіринець та поспостерігати за екзотичними і не дуже тваринами у зимових декораціях.
Тож не гайте часу і прямуйте в зоопарк. Він відкритий щодня з 10:00 і чекає на гостей.
Також обов'язково перегляньте світлини з зоопарку, якими ділиться фотограф Павло Березюк.
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Така пора якнайкраще підходить для того, щоб відвідати звіринець та поспостерігати за екзотичними і не дуже тваринами у зимових декораціях.
Тож не гайте часу і прямуйте в зоопарк. Він відкритий щодня з 10:00 і чекає на гостей.
Також обов'язково перегляньте світлини з зоопарку, якими ділиться фотограф Павло Березюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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