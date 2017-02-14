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Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО

Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
У Луцьку панує зима і місцевий зоопарк вкритий білим покривалом, яке від перетворення у брудно-болотяну масу вберігає морозець.

Така пора якнайкраще підходить для того, щоб відвідати звіринець та поспостерігати за екзотичними і не дуже тваринами у зимових декораціях.

Тож не гайте часу і прямуйте в зоопарк. Він відкритий щодня з 10:00 і чекає на гостей.

Також обов'язково перегляньте світлини з зоопарку, якими ділиться фотограф Павло Березюк.


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Теги: зима, Луцький зоопарк, тварини, варте уваги
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