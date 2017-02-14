Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО

У Луцьку панує зима і місцевий зоопарк вкритий білим покривалом, яке від перетворення у брудно-болотяну масу вберігає морозець.Така пора якнайкраще підходить для того, щоб відвідати звіринець та поспостерігати за екзотичними і не дуже тваринами у зимових декораціях.Тож не гайте часу і прямуйте в зоопарк. Він відкритий щодня з 10:00 і чекає на гостей.Також обов'язково перегляньте світлини з зоопарку, якими ділиться фотограф Павло Березюк.