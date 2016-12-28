У Луцьку б'ють на сполох через скандальну ділянку. ВІДЕО





Частина території у приватній власності, два роки тому на ній планували будувати висотку, але проект заморозили. Активісти припускають, що землю завозять, бо готуються навесні заливати фундамент, - йдеться в сюжеті



Прокуратура відкрила кримінальне провадження у листопаді 2016 року проти посадовців міської ради, які нібито передали цю земельну ділянку у власність з порушеннями. Тоді ж декларацію про початок будівельних робіт скасували у профільному відділі, отож завозити будматеріали на ділянку незаконно.



Власники ділянки інформацію про відновлення будівництва спростовують, мовляв поки не буде рішення суду, доти не ризикуватимуть.



Нагадаємо, на ділянці за адресою вулиця Ковельська, 17 збиралися будувати житловий комплекс з облаштуванням набережної, однак





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі краєзнавці б'ють на сполох. З їх слів, на ділянку поблизу інституту мистецтв, що на вулиці Ковельській самоскидами завозять землю.Частина території у приватній власності, два роки тому на ній планували будувати висотку, але проект заморозили. Активісти припускають, що землю завозять, бо готуються навесні заливати фундамент, - йдеться в сюжеті 12-го каналу. Прокуратура відкрила кримінальне провадження у листопаді 2016 року проти посадовців міської ради, які нібито передали цю земельну ділянку у власність з порушеннями. Тоді ж декларацію про початок будівельних робіт скасували у профільному відділі, отож завозити будматеріали на ділянку незаконно.Власники ділянки інформацію про відновлення будівництва спростовують, мовляв поки не буде рішення суду, доти не ризикуватимуть.Нагадаємо, на ділянці за адресою вулиця Ковельська, 17 збиралися будувати житловий комплекс з облаштуванням набережної, однак через суспільний резонанс цей проект заморозили.

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