У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»
Сьогодні, 19:31
В одному з селищних магазинів продавці викрили чоловіка, якого назвали шахраєм. Із скринькою для пожертв він просив гроші начебто на будівництво церкви.
Чоловік зайшов до крамниці і попросив дати пожертву на будівництво храму в одному з населених пунктів сусіднього району, - пише Район.Шацьк.
Працівники торгового закладу запитали, чи є в нього документи, які роблять законними його дії, чи є дозвіл на збір милостині (письмове підтвердження). У прохача нічого не було, окрім скриньки, обклеєної іконками. «Батюшка сказав гроші збирати...» – такою була відповідь.
Продавцям чоловік здався підозрілим, і вони викликали до нього поліцію.
У Шацькому відділенні поліції ідентифікували особу збирача милостині, ним виявився житель сусіднього району, 1980 року народження, інвалід з дитинства. У поліції шахрай зізнався, що насправді збирав гроші для себе, а не на церкву.
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Чоловік зайшов до крамниці і попросив дати пожертву на будівництво храму в одному з населених пунктів сусіднього району, - пише Район.Шацьк.
Працівники торгового закладу запитали, чи є в нього документи, які роблять законними його дії, чи є дозвіл на збір милостині (письмове підтвердження). У прохача нічого не було, окрім скриньки, обклеєної іконками. «Батюшка сказав гроші збирати...» – такою була відповідь.
Продавцям чоловік здався підозрілим, і вони викликали до нього поліцію.
У Шацькому відділенні поліції ідентифікували особу збирача милостині, ним виявився житель сусіднього району, 1980 року народження, інвалід з дитинства. У поліції шахрай зізнався, що насправді збирав гроші для себе, а не на церкву.
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