У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»





Чоловік зайшов до крамниці і попросив дати пожертву на будівництво храму в одному з населених пунктів сусіднього району, - пише

Працівники торгового закладу запитали, чи є в нього документи, які роблять законними його дії, чи є дозвіл на збір милостині (письмове підтвердження). У прохача нічого не було, окрім скриньки, обклеєної іконками. «Батюшка сказав гроші збирати...» – такою була відповідь.



Продавцям чоловік здався підозрілим, і вони викликали до нього поліцію.



У Шацькому відділенні поліції ідентифікували особу збирача милостині, ним виявився житель сусіднього району, 1980 року народження, інвалід з дитинства. У поліції шахрай зізнався, що насправді збирав гроші для себе, а не на церкву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з селищних магазинів продавці викрили чоловіка, якого назвали шахраєм. Із скринькою для пожертв він просив гроші начебто на будівництво церкви.Чоловік зайшов до крамниці і попросив дати пожертву на будівництво храму в одному з населених пунктів сусіднього району, - пише Район.Шацьк.

Працівники торгового закладу запитали, чи є в нього документи, які роблять законними його дії, чи є дозвіл на збір милостині (письмове підтвердження). У прохача нічого не було, окрім скриньки, обклеєної іконками. «Батюшка сказав гроші збирати...» – такою була відповідь.Продавцям чоловік здався підозрілим, і вони викликали до нього поліцію.У Шацькому відділенні поліції ідентифікували особу збирача милостині, ним виявився житель сусіднього району, 1980 року народження, інвалід з дитинства. У поліції шахрай зізнався, що насправді збирав гроші для себе, а не на церкву.

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