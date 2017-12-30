вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»

У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»
В одному з селищних магазинів продавці викрили чоловіка, якого назвали шахраєм. Із скринькою для пожертв він просив гроші начебто на будівництво церкви.

Чоловік зайшов до крамниці і попросив дати пожертву на будівництво храму в одному з населених пунктів сусіднього району, - пише Район.Шацьк.

Працівники торгового закладу запитали, чи є в нього документи, які роблять законними його дії, чи є дозвіл на збір милостині (письмове підтвердження). У прохача нічого не було, окрім скриньки, обклеєної іконками. «Батюшка сказав гроші збирати...» – такою була відповідь.

Продавцям чоловік здався підозрілим, і вони викликали до нього поліцію.

У Шацькому відділенні поліції ідентифікували особу збирача милостині, ним виявився житель сусіднього району, 1980 року народження, інвалід з дитинства. У поліції шахрай зізнався, що насправді збирав гроші для себе, а не на церкву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»
Сьогодні, 19:31
У Луцьку б'ють на сполох через скандальну ділянку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У ПортCity – другий день «Великого обміну»*
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
Тепла зима в Шацьку: квітнуть троянди та розпускаються бруньки Тепла зима в Шацьку: квітнуть троянди та розпускаються бруньки
07 січень, 00:44
Голова курортного району Волині назвав найбільші «зради» 2017-го Голова курортного району Волині назвав найбільші «зради» 2017-го
04 січень, 02:15
Шацька зима: розпускають бруньки і квітнуть маргаритки. ФОТО Шацька зима: розпускають бруньки і квітнуть маргаритки. ФОТО
30 грудень, 2017, 00:31
Повідомили, скільки Шацьк заробив на відпочивальниках Повідомили, скільки Шацьк заробив на відпочивальниках
28 грудень, 2017, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 1
Голова громади під Луцьком заплакала в шоу на «1+1»
Сьогодні, 10:19
 1
У Шацьку впіймали шахрая, який збирав гроші «на церкву»
Сьогодні, 19:31
 0
У Луцьку б'ють на сполох через скандальну ділянку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
 0
У Луцьку екс-депутат читав школярам. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8