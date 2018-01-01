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Лапін назвав умову швидкого прийняття закону про антикорупційний суд

Лапін назвав умову швидкого прийняття закону про антикорупційний суд
Якщо процес навколо прийняття закону про Вищий антикорупційний суд зайде у політичну площину, то його можна розглядати півроку, а потім ще рік обирати суддів.

Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін.

"Ми можемо зайти в процес обговорення президентського законопроекту та поправляти його правками. Із юридичної площини нас завели у політичну, подавши чотири альтернативних. Питання у тому, чи відкликати альтернативні та вносити заново президентський?

Останнє відкликання зайняло чотири місяці. Якщо процес навколо прийняття закону про Вищий антикорупційний суд зайде у політичну площину, то тут можна розглядати півроку, а потім ще рік обирати суддів і, у кращому випадку, наприкінці 2019 року суд запрацює. Але якщо прибрати заполітизованість, то закон буде прийнятий дуже швидко", - зазначив він.

Нардеп наголосив, якщо буде домовленість, що парламент працює на базі президентського, то можна працювати далі, тоді у 2019 році Вищий антикорупційний суд може розпочати свою роботу.

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Теги: Ігор Лапін
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