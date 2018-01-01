Лапін назвав умову швидкого прийняття закону про антикорупційний суд

Якщо процес навколо прийняття закону про Вищий антикорупційний суд зайде у політичну площину, то його можна розглядати півроку, а потім ще рік обирати суддів.Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Народний фронт""Ми можемо зайти в процес обговорення президентського законопроекту та поправляти його правками. Із юридичної площини нас завели у політичну, подавши чотири альтернативних. Питання у тому, чи відкликати альтернативні та вносити заново президентський?Останнє відкликання зайняло чотири місяці. Якщо процес навколо прийняття закону про Вищий антикорупційний суд зайде у політичну площину, то тут можна розглядати півроку, а потім ще рік обирати суддів і, у кращому випадку, наприкінці 2019 року суд запрацює. Але якщо прибрати заполітизованість, то закон буде прийнятий дуже швидко", - зазначив він.Нардеп наголосив, якщо буде домовленість, що парламент працює на базі президентського, то можна працювати далі, тоді у 2019 році Вищий антикорупційний суд може розпочати свою роботу.