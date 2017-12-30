У Луцьку - масштабні танцювальні змагання. ВІДЕО





Усіх учасників поділили на п'ять категорій. У залежності від класу підбирали програму. Глядачі побачили різні види танців – як класичний віденський вальс, так і латиноамериканські. Першими на сцену вийшли наймолодші учасники. Проте, незважаючи на юний вік, за плечима у них вже декілька років тренувань, - йдеться в сюжеті



Більшість дорослих учасників розповідають, що хвилювання майже не відчувають. Бо прийшли на конкурс не з метою здобути перемогу, а передусім отримати задоволення від виступу.



Організатори кажуть, що такий конкурс у місті проводять вже тринадцятий рік поспіль. На наступний рік традиції не зраджуватимуть, і навіть спробують запросити ще більшу кількість учасників з усієї України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 600 людей на одній сцені. Усі вони учасники фестивалю-конкурсу спортивних бальних танців «Різдвяні зірочки», який проводять у Палаці Культури.Усіх учасників поділили на п'ять категорій. У залежності від класу підбирали програму. Глядачі побачили різні види танців – як класичний віденський вальс, так і латиноамериканські. Першими на сцену вийшли наймолодші учасники. Проте, незважаючи на юний вік, за плечима у них вже декілька років тренувань, - йдеться в сюжеті 12-го каналу. Більшість дорослих учасників розповідають, що хвилювання майже не відчувають. Бо прийшли на конкурс не з метою здобути перемогу, а передусім отримати задоволення від виступу.Організатори кажуть, що такий конкурс у місті проводять вже тринадцятий рік поспіль. На наступний рік традиції не зраджуватимуть, і навіть спробують запросити ще більшу кількість учасників з усієї України.

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