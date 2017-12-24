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Як «діти Сонця» робили сонячним похмурий зимовий день у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО

Як «діти Сонця» робили сонячним похмурий зимовий день у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО
У Лісівничому молодіжному центрі, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», побували дві групи дітей із батьками, педагогами та волонтерами.

Юних відвідувачів зустрілили керівник-координатор Лісівничого молодіжного центру Юхимчук Валентина та лісничий Воротнівського лісництва Сергій Мацюк, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.

Гостям провели екскурсію школами-студіями, що діють на базі Центру. Дітвора привезла гостинці і із захопленням нагодувала качок, що мешкають на ставках.

З особливим трепетом гості відвідали Будинок Санти. Тут на дітей чекала фотосесія та майстер-клас з розмальовування імбирного печива. На завершення лісівники почастували смачним чаєм.

Гості залишали «Воротнів» із масою позитивних емоцій, зачаровані красою зимового Волинського лісу, дякували лісівникам та обіцяли приїхати сюди знову.

«Дуже хорошу і потрібну справу робите – знайомите підростаюче покоління з природою рідного краю. Дякуємо!!» - такі слова подяки залишила у книзі побажань голова правління ГО «Даун – синдром» Оксана Мельник.


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Теги: Воротнів
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