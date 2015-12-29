У Міносвіти розповіли, як борються з корупцією в школі
Сьогодні, 08:32
Міністр освіти Лілія Гриневич розповіла, як її відомство бореться з корупцією у школі.
Про це повідомляє «Новое время», – пише Еспресо.
«Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходженнях як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», – заявила міністр.
Гриневич також зазначила, що нинішні батьки – активна та освічена частина суспільства і Міністертво освіти готове з ними взаємодіяти.
«Про всі підозрілі випадки у класі можна повідомляти не лише директору і в місцевий відділ освіти, а й безпосередньо в міністерство. Ми ініціюємо перевірку і розберемося», – пообіцяла вона.
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Про це повідомляє «Новое время», – пише Еспресо.
«Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходженнях як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», – заявила міністр.
Гриневич також зазначила, що нинішні батьки – активна та освічена частина суспільства і Міністертво освіти готове з ними взаємодіяти.
«Про всі підозрілі випадки у класі можна повідомляти не лише директору і в місцевий відділ освіти, а й безпосередньо в міністерство. Ми ініціюємо перевірку і розберемося», – пообіцяла вона.
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