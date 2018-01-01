Курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28,267, а продаж - 28,641.
Євро при купівлі становить - 35,035, при продажу - 35,801.
Курс російського рубля: купівля - 0,440, продаж - 0,516.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,138, продаж - 8,633.
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Євро при купівлі становить - 35,035, при продажу - 35,801.
Курс російського рубля: купівля - 0,440, продаж - 0,516.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,138, продаж - 8,633.
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