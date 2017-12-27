До Дня закоханих у «ПортCity» – святковий ярмарок*

Напередодні Дня усіх закоханих кожен шукає подарунок для своєї половинки. Якщо хочете здивувати чимось унікальним – купуйте унікальні вироби ручної роботи під час ярмарку, котрий відбудеться 10-11 лютого у ТРЦ «ПортCity».Майстрині підготувалися до свята закоханих й пропонуватимуть чимало екслюзивних подарунків. Серед них: прикраси, косметика, валентинки на будь-який смак та багато іншого.Окрім того, для дітей та дорослих відбуватимуться безкоштовні майстер-класи та розіграші цінних подарунків.Ярмарок триватиме 10-11 лютого з 11 до 20 години на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».