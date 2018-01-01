30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 30 січня, свої іменини святкують чоловіки на ім'я Віктор, Георгій, Іван, Павло, Антон та жінки на ім'я Антоніна.
Бажаємо всім іменинникам щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
Професійне свято цього дня – у спеціалістів військово-соціального управління Збройних Сил України.
Вітаємо людей цієї професії та бажаємо їм успіхів у їхній праці.
Цей день запроваджений Міністром оборони України Михайлом Єжелем, який підписав наказ від 3 червня 2011 року «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України».
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день допомоги хворим на проказу, або, як його ще називають, Міжнародний день прав хворих на проказу.
Проказа, або лепра — інфекційне захворювання, що викликає ураження шкіри, периферичної нервової системи та інших систем організму.
Метою цього дня є привернення уваги до проблеми не тільки медичної, але й широкої світової громадськості, органів адміністративного управління, громадських організацій, ділових кіл, благодійних фондів, релігійних громад і приватних осіб.
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Бажаємо всім іменинникам щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
Професійне свято цього дня – у спеціалістів військово-соціального управління Збройних Сил України.
Вітаємо людей цієї професії та бажаємо їм успіхів у їхній праці.
Цей день запроваджений Міністром оборони України Михайлом Єжелем, який підписав наказ від 3 червня 2011 року «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України».
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день допомоги хворим на проказу, або, як його ще називають, Міжнародний день прав хворих на проказу.
Проказа, або лепра — інфекційне захворювання, що викликає ураження шкіри, периферичної нервової системи та інших систем організму.
Метою цього дня є привернення уваги до проблеми не тільки медичної, але й широкої світової громадськості, органів адміністративного управління, громадських організацій, ділових кіл, благодійних фондів, релігійних громад і приватних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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