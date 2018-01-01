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Криваві «розбірки» на Вінничині: чоловік зарізав дружину, а потім застрелився

Криваві «розбірки» на Вінничині: чоловік зарізав дружину, а потім застрелився
На Вінничині вчора, 28 січня, 58-річний житель Іллінців наніс дружині декілька смертельних ударів ножем, після чого вистрілив собі у груди.

Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Вінницький області.

За словами правоохоронців 28 січня, близько 17:00, до них надійшло повідомлення від 33-річної жінки про те, що її батько наніс ножові поранення матері та почав стріляти з мисливської зброї.

Поліцейські, які приїхали на місце події, у приміщенні літньої кухні виявили тіло 58-річного господаря будинку з вогнепальним пораненням грудей. Його 56-річна дружина з колото-різаними пораненнями грудей дорогою до лікарні померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.
Мисливська гладкоствольна рушниця зареєстрована на господаря будинку.

Триває слідство.

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Теги: смерть, вбивство
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