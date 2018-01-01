Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Новосілки: вул. Шевченка



Камінь-Каширський район



1.09:40 – 15:00

с.Стобихівка, вул. Хутірська.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Діброва

ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна

Реліг. громада преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ

ОК "Нова діброва" КТП-39 с.Діброва

вул.Лісова буд.1-27,29,31,33,35,37,

вул.Лісова буд.26,28,30,32,34,36,38-65, вул.Лісна,67,69,71,73,75



Ковельський район



1.9:00-17:00

Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,

Львівська залізниця,ФО Гурик,

ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,

ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,

ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,

ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,

Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,

ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",

ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,

Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",

ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,

Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,

Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,

Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,

с. Бахів-2,

с. Дубове,

с. Гішин,

с. Доротище,

с. Заріччя,

с. Воля,

с. Тойкут.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

Салон краси «Луна»;

Турфірма «Мегатрейд»

Торгово-офісні приміщення; Райфайзен Банк Аваль; Банк «Фінансова ініціатива» вул.Шопена-4;

вул.Волі-14;16А;16Б;16Г;20; 20А; 26;28

вул.Лугова 1-15



Луцький район



1. 9:00-17:00

с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габріели Запольської, Дулібська, Клечальна, кн. Острозького, 50-60, Литовська, Руданського, Хрещата, 50-70, Чубинського

2. 10:00-17:00

с. Усичі (Хутір Казьонщина) вул. Лісова

3. 9:00-17:00

с. Підгайці: ПАТ "Укртелеком" (АТС),

С/р с. Підгайці (школа, Будинок культури, котельня)



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

смт.Шацьк вул.50 р Перемоги



Любешівський район



1. 10:00-17:00

Застава, Насосна с. Гірки, школа, ФАП, магазини с. Люботинь, х. Частий, х Петелиха, с. Гречище, с. Шлапань

2. 10:00-17:00

Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна,

с. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин

3. 10:00-17:00

смт. Любешів (частково)

4. 10:00-17:00

с. Судче (частково)

5. 10:00-17:00 ПрАТ «Київстар», магазини, водонапірна башня с. В. Глуша вул. Янівська, вул. Польова, вул. Лісова, вул. 1-го Травня, вул. О.Пасика





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Кільцева

вул.Соборна, 36-46, 51-61

вул.Стуса, 4-18, 17-31

2. 09:00-17:00

Аптека, адвокат м.Нововолинськ

вул.Винниченка, 11-17

вул.Маяковського, 11





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.

с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.

с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.

с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.

с.Озденіж церква.

с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.

с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка

с.Іванчиці

с.Башова

с.Городині

с.Уляники

с.Іванчиці

с.Озденіж



2. 9:00-17:00

с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.



3. 9:00-17:00

с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

смт Ст. Вижва

2. 10:00-17:00

с.Ст.Гута



Турійський район



1. 09:00-17:00

КСС, бригада с.Кустичі

2. 11:00-14:00

с.Дажва

3. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Новосілки: вул. Шевченка1.09:40 – 15:00с.Стобихівка, вул. Хутірська.1. 8:30-16:30с.ДіброваФОП Кузьмич Вікторія АндріївнаРеліг. громада преподоб.Серафима Саровськогог УПЦОК "Нова діброва" КТП-39 с.Дібровавул.Лісова буд.1-27,29,31,33,35,37,вул.Лісова буд.26,28,30,32,34,36,38-65, вул.Лісна,67,69,71,73,751.9:00-17:00Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.1.09:00-17:00Салон краси «Луна»;Турфірма «Мегатрейд»Торгово-офісні приміщення; Райфайзен Банк Аваль; Банк «Фінансова ініціатива» вул.Шопена-4;вул.Волі-14;16А;16Б;16Г;20; 20А; 26;28вул.Лугова 1-151. 9:00-17:00с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габріели Запольської, Дулібська, Клечальна, кн. Острозького, 50-60, Литовська, Руданського, Хрещата, 50-70, Чубинського2. 10:00-17:00с. Усичі (Хутір Казьонщина) вул. Лісова3. 9:00-17:00с. Підгайці: ПАТ "Укртелеком" (АТС),С/р с. Підгайці (школа, Будинок культури, котельня)1. 9:00 – 17:00смт.Шацьк вул.50 р Перемоги1. 10:00-17:00Застава, Насосна с. Гірки, школа, ФАП, магазини с. Люботинь, х. Частий, х Петелиха, с. Гречище, с. Шлапань2. 10:00-17:00Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна,с. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин3. 10:00-17:00смт. Любешів (частково)4. 10:00-17:00с. Судче (частково)5. 10:00-17:00 ПрАТ «Київстар», магазини, водонапірна башня с. В. Глуша вул. Янівська, вул. Польова, вул. Лісова, вул. 1-го Травня, вул. О.Пасика1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Кільцевавул.Соборна, 36-46, 51-61вул.Стуса, 4-18, 17-312. 09:00-17:00Аптека, адвокат м.Нововолинськвул.Винниченка, 11-17вул.Маяковського, 111. 9:00-17:00с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.с.Озденіж церква.с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.с.Башова клуб, магазин. с.Копачівкас.Іванчиціс.Башовас.Городиніс.Уляникис.Іванчиціс.Озденіж2. 9:00-17:00с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.3. 9:00-17:00с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова1. 10:00-16:00смт Ст. Вижва2. 10:00-17:00с.Ст.Гута1. 09:00-17:00КСС, бригада с.Кустичі2. 11:00-14:00с.Дажва3. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець

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