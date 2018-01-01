Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 15:00
с.Стобихівка, вул. Хутірська.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Діброва
ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
Реліг. громада преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" КТП-39 с.Діброва
вул.Лісова буд.1-27,29,31,33,35,37,
вул.Лісова буд.26,28,30,32,34,36,38-65, вул.Лісна,67,69,71,73,75
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Салон краси «Луна»;
Турфірма «Мегатрейд»
Торгово-офісні приміщення; Райфайзен Банк Аваль; Банк «Фінансова ініціатива» вул.Шопена-4;
вул.Волі-14;16А;16Б;16Г;20; 20А; 26;28
вул.Лугова 1-15
Луцький район
1. 9:00-17:00
с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габріели Запольської, Дулібська, Клечальна, кн. Острозького, 50-60, Литовська, Руданського, Хрещата, 50-70, Чубинського
2. 10:00-17:00
с. Усичі (Хутір Казьонщина) вул. Лісова
3. 9:00-17:00
с. Підгайці: ПАТ "Укртелеком" (АТС),
С/р с. Підгайці (школа, Будинок культури, котельня)
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.50 р Перемоги
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Застава, Насосна с. Гірки, школа, ФАП, магазини с. Люботинь, х. Частий, х Петелиха, с. Гречище, с. Шлапань
2. 10:00-17:00
Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна,
с. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин
3. 10:00-17:00
смт. Любешів (частково)
4. 10:00-17:00
с. Судче (частково)
5. 10:00-17:00 ПрАТ «Київстар», магазини, водонапірна башня с. В. Глуша вул. Янівська, вул. Польова, вул. Лісова, вул. 1-го Травня, вул. О.Пасика
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кільцева
вул.Соборна, 36-46, 51-61
вул.Стуса, 4-18, 17-31
2. 09:00-17:00
Аптека, адвокат м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 11-17
вул.Маяковського, 11
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.
с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.
с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.
с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.
с.Озденіж церква.
с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.
с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка
с.Іванчиці
с.Башова
с.Городині
с.Уляники
с.Іванчиці
с.Озденіж
2. 9:00-17:00
с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.
3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Ст. Вижва
2. 10:00-17:00
с.Ст.Гута
Турійський район
1. 09:00-17:00
КСС, бригада с.Кустичі
2. 11:00-14:00
с.Дажва
3. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Новосілки: вул. Шевченка
Камінь-Каширський район
1.09:40 – 15:00
с.Стобихівка, вул. Хутірська.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Діброва
ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна
Реліг. громада преподоб.Серафима Саровськогог УПЦ
ОК "Нова діброва" КТП-39 с.Діброва
вул.Лісова буд.1-27,29,31,33,35,37,
вул.Лісова буд.26,28,30,32,34,36,38-65, вул.Лісна,67,69,71,73,75
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Салон краси «Луна»;
Турфірма «Мегатрейд»
Торгово-офісні приміщення; Райфайзен Банк Аваль; Банк «Фінансова ініціатива» вул.Шопена-4;
вул.Волі-14;16А;16Б;16Г;20; 20А; 26;28
вул.Лугова 1-15
Луцький район
1. 9:00-17:00
с. Підгайці вул. Виговського, Глібова, Габріели Запольської, Дулібська, Клечальна, кн. Острозького, 50-60, Литовська, Руданського, Хрещата, 50-70, Чубинського
2. 10:00-17:00
с. Усичі (Хутір Казьонщина) вул. Лісова
3. 9:00-17:00
с. Підгайці: ПАТ "Укртелеком" (АТС),
С/р с. Підгайці (школа, Будинок культури, котельня)
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.50 р Перемоги
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Застава, Насосна с. Гірки, школа, ФАП, магазини с. Люботинь, х. Частий, х Петелиха, с. Гречище, с. Шлапань
2. 10:00-17:00
Школа, Клуб, Пошта, ФАП, магазини, насосна,
с. Селісок, с. Пожіг, с. Бучин
3. 10:00-17:00
смт. Любешів (частково)
4. 10:00-17:00
с. Судче (частково)
5. 10:00-17:00 ПрАТ «Київстар», магазини, водонапірна башня с. В. Глуша вул. Янівська, вул. Польова, вул. Лісова, вул. 1-го Травня, вул. О.Пасика
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Кільцева
вул.Соборна, 36-46, 51-61
вул.Стуса, 4-18, 17-31
2. 09:00-17:00
Аптека, адвокат м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 11-17
вул.Маяковського, 11
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Копачівка бригади, конюшня, артсвердловина, кіоск, віллілення зв’язку, комплекс, станція, школа, клуб, церква, магазини, СКЗ, ФАП, кооператив.
с.Тростянка ФАП, клуб, магазини, бригади, школа.
с.Іванчиці школа, артсвердловина, АТС, зерносклад, церква, картоплесховище, СКЗ.
с.Уляники рибучасток, свинарник, церква, школа, тракторна бригада, млин, магазини, ФАП, будинок просвіти, контора, станція, ферма.
с.Озденіж церква.
с.Городині церква, ФАП, клуб, картоплесховище, майстерня.
с.Башова клуб, магазин. с.Копачівка
с.Іванчиці
с.Башова
с.Городині
с.Уляники
с.Іванчиці
с.Озденіж
2. 9:00-17:00
с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова.
3. 9:00-17:00
с.Дмитрівка вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Ст. Вижва
2. 10:00-17:00
с.Ст.Гута
Турійський район
1. 09:00-17:00
КСС, бригада с.Кустичі
2. 11:00-14:00
с.Дажва
3. 10:00-17:00 ФАП, ФОП Іллю Н.Є.- магазин, церква с.Городилець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Львові чоловік відкрив вогонь по офіціантах у готелі. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Луцький театр презентував нову відеопоезію
Сьогодні, 19:40
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 січня
Сьогодні, 19:00
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Медіа