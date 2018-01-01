У Львові чоловік відкрив вогонь по офіціантах у готелі. ФОТО
Сьогодні, 20:18
У Львові в одному з готелів невідомий чоловік почав стріляти по офіціантах.
Інцидент трапився у ніч на 29 січня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Львівщини.
За словами офіціантів, «невідомий чоловік із незрозумілих для них причин витягнув предмет схожий на зброю і здійснив постріл у їх сторону». Клієнт влучив у пляшку, яка стояла на полиці. Особа одразу сіла в автомобіль марки Toyota і поїхала геть.
Транспортний засіб передали в орієнтування і на перетині вулиць Виговського-Городоцька виявили за кілька хвилин. Невідомим дали вказівку вийти з транспортного засобу із піднятими руками. В одного із них виявили під курткою предмет схожий на зброю, – розповідають патрульні.
Чоловік висловлювався до патрульних нецензурною лайкою і перебував в очевидному стані алкогольного сп’яніння, документів на зброю не мав. На місце події та затримання викликали слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація події – хуліганство.
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Інцидент трапився у ніч на 29 січня, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Львівщини.
За словами офіціантів, «невідомий чоловік із незрозумілих для них причин витягнув предмет схожий на зброю і здійснив постріл у їх сторону». Клієнт влучив у пляшку, яка стояла на полиці. Особа одразу сіла в автомобіль марки Toyota і поїхала геть.
Транспортний засіб передали в орієнтування і на перетині вулиць Виговського-Городоцька виявили за кілька хвилин. Невідомим дали вказівку вийти з транспортного засобу із піднятими руками. В одного із них виявили під курткою предмет схожий на зброю, – розповідають патрульні.
Чоловік висловлювався до патрульних нецензурною лайкою і перебував в очевидному стані алкогольного сп’яніння, документів на зброю не мав. На місце події та затримання викликали слідчо-оперативну групу. Попередня кваліфікація події – хуліганство.
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