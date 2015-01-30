У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш





Збір біля Символічного Хреста 29 січня о 17:00, що біля «Вопаку», - інформує



Маршрут пролягатиме до майдану Незалежності.



Організатор - Горохівський осередок ВО «Тризуб» імені Степана Бандери.





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