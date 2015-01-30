У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
Сьогодні, 16:18
У Горохів запрошують на смолоскипний марш до 100 річчя бою під Крутами.
Збір біля Символічного Хреста 29 січня о 17:00, що біля «Вопаку», - інформує Район Горохів.
Маршрут пролягатиме до майдану Незалежності.
Організатор - Горохівський осередок ВО «Тризуб» імені Степана Бандери.
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Збір біля Символічного Хреста 29 січня о 17:00, що біля «Вопаку», - інформує Район Горохів.
Маршрут пролягатиме до майдану Незалежності.
Організатор - Горохівський осередок ВО «Тризуб» імені Степана Бандери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
От немає чим зайнятись, так-би марширували і марширували кожен день аби нічого не робити корисного для суспільства і держави! :(
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