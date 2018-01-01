вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть голову ОТГ

На Волині судитимуть голову ОТГ
В Іваничівському районі через службове підроблення судитимуть голову об’єднаної територіальної громади та керівника будівельної організації.

Зазначається, що посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості, - інформує прес-служба прокуратури області.

На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.

Нині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Далі - слово за судом, який обере їм міри покарання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шановні..., бюджетний рік завеошується, акти підписав-а роботи виконали в січні цього року.. тот де тут умисел, де ? а я з досвіду Вам скажу- бонуси - це піар ментів.
Відповісти
Згідний з Юрчиком. При покійном Борисе Петровичу Климчуку так і робилось, правоохоронні органи і не рипались. Дійсно є гроші на область, треба будувати, освоювати їх тут. Інакше, якщо не встигнешь до завершення бюджетного року вони вернуться в державний бюджет і тю-тю.. Акти підписав, роботи виконав в січні. Зато збудований обєкт залишається громаді. 366 ч.1 - це не рівень інформування через прокуратуру області. Нетяжкій злочин, згідно ст. 12 КК України. Всі визнають вину...Закриють в суді за дійовим каяттям (ст. 45 КК України). Зато покажуть злочин в бюджетній сфері. Єх, нічого не змінюється... А замовні вбивства, розбої, грабежі, крадіжки не розкриваються ... Нема ж часу!
Відповісти
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрілянина в Києві: помер другий поранений
Сьогодні, 16:47
У Facebook стартував флешмоб «#СпогадпроРоманюка»
Сьогодні, 16:43
На Волині судитимуть голову ОТГ
Сьогодні, 16:29
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
Сьогодні, 16:18
Волинянина спіймали на крадіжці лісу
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
На Волині за корупцію судили депутата сільради На Волині за корупцію судили депутата сільради
23 січень, 12:36
Посадовець райдержадміністрації на Волині підробив документи Посадовець райдержадміністрації на Волині підробив документи
23 січень, 12:16
Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино Судили лучанина, який замість продажу лотереї влаштував казино
19 січень, 13:52
Лучанин сидітиме за продаж наркотиків Лучанин сидітиме за продаж наркотиків
02 січень, 17:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 4
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
Сьогодні, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
 2
Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
28 січень, 17:20
 2
У «Волині» - четверо новачків
Сьогодні, 17:48
 1
Медіа
відео
1/8