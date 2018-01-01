На Волині судитимуть голову ОТГ

В Іваничівському районі через службове підроблення судитимуть голову об’єднаної територіальної громади та керівника будівельної організації.Зазначається, що посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості, - інформує прес-служба прокуратури області.На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.Нині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.Далі - слово за судом, який обере їм міри покарання.