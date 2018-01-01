На Волині судитимуть голову ОТГ
Сьогодні, 16:29
В Іваничівському районі через службове підроблення судитимуть голову об’єднаної територіальної громади та керівника будівельної організації.
Зазначається, що посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості, - інформує прес-служба прокуратури області.
На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.
Нині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Далі - слово за судом, який обере їм міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що посадовець та керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи щодо капітального ремонту системи водопостачання в одному із сіл Іваничівського району не виконані, внесли до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість завідомо неправдиві відомості, - інформує прес-служба прокуратури області.
На підставі підроблених документів виконавцю робіт безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі майже 700 тисяч гривень.
Нині голову об’єднаної територіальної громади і керівника підприємства, які щиро розкаялися у скоєному та активно сприяли розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Далі - слово за судом, який обере їм міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Шановні..., бюджетний рік завеошується, акти підписав-а роботи виконали в січні цього року.. тот де тут умисел, де ? а я з досвіду Вам скажу- бонуси - це піар ментів.
Згідний з Юрчиком. При покійном Борисе Петровичу Климчуку так і робилось, правоохоронні органи і не рипались. Дійсно є гроші на область, треба будувати, освоювати їх тут. Інакше, якщо не встигнешь до завершення бюджетного року вони вернуться в державний бюджет і тю-тю.. Акти підписав, роботи виконав в січні. Зато збудований обєкт залишається громаді. 366 ч.1 - це не рівень інформування через прокуратуру області. Нетяжкій злочин, згідно ст. 12 КК України. Всі визнають вину...Закриють в суді за дійовим каяттям (ст. 45 КК України). Зато покажуть злочин в бюджетній сфері. Єх, нічого не змінюється... А замовні вбивства, розбої, грабежі, крадіжки не розкриваються ... Нема ж часу!
Останні новини
Стрілянина в Києві: помер другий поранений
Сьогодні, 16:47
У Facebook стартував флешмоб «#СпогадпроРоманюка»
Сьогодні, 16:43
На Волині судитимуть голову ОТГ
Сьогодні, 16:29
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
Сьогодні, 16:18
Волинянина спіймали на крадіжці лісу
Сьогодні, 16:11
Медіа