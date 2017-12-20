У Facebook стартував флешмоб «#СпогадпроРоманюка»

Тарас Яковлев започаткував у Facebook флешмоб «#СпогадпроРоманюка».



«3 лютого - рік, як не стало Миколи Ярославовича Романюка. Людини, про яку в багатьох лишилися світлі спогади. Пропоную флешмоб #спогадпроРоманюка: ділимося спільними фото з Миколою Ярославовичем і розповідаємо якусь свою - особливу, важливу або просто цікаву історію, пов'язану з ним», - написав він у соціальній мережі та додав свою історію, яку публікуємо без змін і правок:



«Насправді їх було безліч, але нещодавно випадково набрів на одне з фото де ми в чергове вивчаємо і змінюємо проект реконструкції зоопарку. Це був перший інфраструктурний транскордонний проект. Практично щодня долалися нові труднощі.



Клопоту додавала і ситуація з постійною зміною курсу гривни відносно Євро. Так, як бюджет проекту був прив’язаний до Європейської валюти, це суттєво впливало на об’єм робіт. За грантовою угодою зоопарк мав відкритися в жовтні 2015 року, і була серйозна загроза зриву цих термінів. І практично на кожній нараді Микола Ярославович мені повторював, що якщо не встигнете – посаджу тебе в клітку замість ведмедя.



Ближче до часу Ч таку клітку мали і Людмила Денисенко (директор зоопарку) і Чорнуха Ігор (директор Луцьксантехмонтаж № 536)»



Нагадаємо, Микола Романюк





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник голови Волинської ОДАзапочаткував у Facebook флешмоб «#СпогадпроРоманюка».«3 лютого - рік, як не стало. Людини, про яку в багатьох лишилися світлі спогади. Пропоную флешмоб #спогадпроРоманюка: ділимося спільними фото з Миколою Ярославовичем і розповідаємо якусь свою - особливу, важливу або просто цікаву історію, пов'язану з ним», - написав він у соціальній мережі та додав свою історію, яку публікуємо без змін і правок:«Насправді їх було безліч, але нещодавно випадково набрів на одне з фото де ми в чергове вивчаємо і змінюємо проект реконструкції зоопарку. Це був перший інфраструктурний транскордонний проект. Практично щодня долалися нові труднощі.Клопоту додавала і ситуація з постійною зміною курсу гривни відносно Євро. Так, як бюджет проекту був прив’язаний до Європейської валюти, це суттєво впливало на об’єм робіт. За грантовою угодою зоопарк мав відкритися в жовтні 2015 року, і була серйозна загроза зриву цих термінів. І практично на кожній нараді Микола Ярославович мені повторював, що якщо не встигнете – посаджу тебе в клітку замість ведмедя.Ближче до часу Ч таку клітку мали і Людмила Денисенко (директор зоопарку) і Чорнуха Ігор (директор Луцьксантехмонтаж № 536)»Нагадаємо, Микола Романюк відійшов у кращий світ 3 лютого 2017 року.

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