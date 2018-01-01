Стрілянина в Києві: помер другий поранений
Сьогодні, 16:47
У Києві помер другий поранений в перестрілці біля метро Берестейська чоловік.
Про це повідомило джерело LIGA.net в силових структурах.
«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги», – уточнило джерело.
Обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.
Джерело додало, що поліція затримала одного з учасників перестрілки, жителя Вінниці.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в приміщенні національної лотереї на вулиці Лагерній знаходилися п'ять представників приватної охоронної фірми і адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка і прозвучало кілька пострілів.
Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні боки. У перестрілці двоє людей отримали вогнепальні поранення, один з них, 1983 року народження, помер до прибуття швидкої допомоги.
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Про це повідомило джерело LIGA.net в силових структурах.
«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги», – уточнило джерело.
Обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.
Джерело додало, що поліція затримала одного з учасників перестрілки, жителя Вінниці.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в приміщенні національної лотереї на вулиці Лагерній знаходилися п'ять представників приватної охоронної фірми і адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка і прозвучало кілька пострілів.
Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні боки. У перестрілці двоє людей отримали вогнепальні поранення, один з них, 1983 року народження, помер до прибуття швидкої допомоги.
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Коментарі 1
То розкажіть чому там сиділо 5 озброєних охоронців і чекали 7 нападників.
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