Стрілянина в Києві: помер другий поранений





Про це повідомило джерело



«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги», – уточнило джерело.



Обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.



Джерело додало, що поліція затримала одного з учасників перестрілки, жителя Вінниці.



Раніше сьогодні



Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні боки. У перестрілці двоє людей отримали вогнепальні поранення, один з них, 1983 року народження, помер до прибуття швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві помер другий поранений в перестрілці біля метро Берестейська чоловік.Про це повідомило джерело LIGA.net в силових структурах.«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги», – уточнило джерело.Обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.Джерело додало, що поліція затримала одного з учасників перестрілки, жителя Вінниці.Раніше сьогодні повідомлялося , що в приміщенні національної лотереї на вулиці Лагерній знаходилися п'ять представників приватної охоронної фірми і адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка і прозвучало кілька пострілів.Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні боки. У перестрілці двоє людей отримали вогнепальні поранення, один з них, 1983 року народження, помер до прибуття швидкої допомоги.

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