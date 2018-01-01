У «Волині» - четверо новачків

Контракти з командою «Волинь» підписало четверо нових футболістів –таПро це повідомляє прес-служба клубу.– досвідчений 30-річний голкіпер, який грав за львівські «Карпати», польський «Спартакус», ФК «Львів», «Оболонь», «Севастополь», «Буковину», молдовську «Зорю» (Бєльци) та «Десну». Останнім клубом нового воротаря «Волині» був рівненський «Верес».27-річний півзахисникосновну частину кар’єри провів у київському «Оболонь-Броварі», де відіграв чотири сезони після виступів за «Карпати», ФК «Львів» та польську «Томашувію». Першу частину нинішнього сезону грав у складі ще однієї польської команди – «Сталі» з Жешува.– молодий 22-річний півзахисник, який минулого року брав участь у Всесвітній Універсіаді. Виступав за молодіжні команди «Чорноморця» та «Металіста», а останнім клубом новачка «Волині» була одеська «Жемчужина».Ще одним футболістом, який поставив свій підпис під контрактом з нашим клубом, став. 28-річний півзахисник відомий своїми виступами за «Нафком» (Бровари), ФК «Львів», алчевську «Сталь», «Оболонь», «Десну», «Миколаїв», молдовські «Тирасполь» та «Мілсамі», а також полтавську «Ворсклу». Першу частину цього сезону провів у складі «Миколаєва».З урахуванням цих гравців цього міжсезоння склад «Волині» поповнили 17 нових футболістів. Саме вони разом із тими, хто залишиться у команді на контракті після першої частини сезону, днями поїдуть на зимовий збір команди у Туреччині.