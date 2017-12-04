У селі на Волині - кір





Так, з жовтня 2017 року на Волині зареєстровано 49 випадків кору в 7 районах області та містах Луцьк та Ковель, - інформує



Із числа захворілих майже 76% - діти. Питома вага не щеплених складає понад 69%. У 67% хворих діагноз підтверджено вірусологічно.



З початку 2018 року зареєстровано 9 випадків кору (Любомльський район – 2, Рожищенський район – 1 (дитина приїжджа з м. Одеса), Турійський район – 2, Луцький район — 1 та у м. Ковель – 3). Чотири випадки серед дорослих та 5 серед дітей.



Зареєстровано нове сімейне вогнище кору в Турійському районі с.Задиби. Захворіло двоє дітей із сім’ї ромів віком 3 та 4 роки. Дошкільні заклади не відвідують, дані про щеплення відсутні. У вогнищі проведено комплекс протиепідемічних заходів: прищеплено 16 осіб, 15 із них – це діти. За усіма, хто був у контакті ведеться медичне спостереження.

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