У селі на Волині - кір
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На Волині з початку 2018 року зареєстровано 9 випадків кору.
Так, з жовтня 2017 року на Волині зареєстровано 49 випадків кору в 7 районах області та містах Луцьк та Ковель, - інформує Волинський лабораторний центр.
Із числа захворілих майже 76% - діти. Питома вага не щеплених складає понад 69%. У 67% хворих діагноз підтверджено вірусологічно.
З початку 2018 року зареєстровано 9 випадків кору (Любомльський район – 2, Рожищенський район – 1 (дитина приїжджа з м. Одеса), Турійський район – 2, Луцький район — 1 та у м. Ковель – 3). Чотири випадки серед дорослих та 5 серед дітей.
Зареєстровано нове сімейне вогнище кору в Турійському районі с.Задиби. Захворіло двоє дітей із сім’ї ромів віком 3 та 4 роки. Дошкільні заклади не відвідують, дані про щеплення відсутні. У вогнищі проведено комплекс протиепідемічних заходів: прищеплено 16 осіб, 15 із них – це діти. За усіма, хто був у контакті ведеться медичне спостереження.
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Так, з жовтня 2017 року на Волині зареєстровано 49 випадків кору в 7 районах області та містах Луцьк та Ковель, - інформує Волинський лабораторний центр.
Із числа захворілих майже 76% - діти. Питома вага не щеплених складає понад 69%. У 67% хворих діагноз підтверджено вірусологічно.
З початку 2018 року зареєстровано 9 випадків кору (Любомльський район – 2, Рожищенський район – 1 (дитина приїжджа з м. Одеса), Турійський район – 2, Луцький район — 1 та у м. Ковель – 3). Чотири випадки серед дорослих та 5 серед дітей.
Зареєстровано нове сімейне вогнище кору в Турійському районі с.Задиби. Захворіло двоє дітей із сім’ї ромів віком 3 та 4 роки. Дошкільні заклади не відвідують, дані про щеплення відсутні. У вогнищі проведено комплекс протиепідемічних заходів: прищеплено 16 осіб, 15 із них – це діти. За усіма, хто був у контакті ведеться медичне спостереження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
весь Хорохорин лежить покотом, а Ви говорите про одиночні випадки??????? СМІХ І годі.....
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