Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку





Внаслідок отриманих травм хлопець загинув на місці події, - інформує ГУНП у Волинській області.



На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією встановлено, що близько 13 години потяг сполученням «Москва-Ковель» допустив наїзд на 18-річного хлопця. Той перетинав залізничні колії у забороненому знаками місці. Від отриманих тілесних ушкоджень молодий чоловік загинув на місці події. Потерпілий під час перетину колії, ймовірно, був у навушниках.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку сьогодні, 29 січня, потяг сполученням «Москва-Ковель» допустив наїзд на 18-річного мешканця селища Шацьк, який перетинав залізничну колію по вулиці Ківерцівській.Внаслідок отриманих травм хлопець загинув на місці події, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією встановлено, що близько 13 години потяг сполученням «Москва-Ковель» допустив наїзд на 18-річного хлопця. Той перетинав залізничні колії у забороненому знаками місці. Від отриманих тілесних ушкоджень молодий чоловік загинув на місці події. Потерпілий під час перетину колії, ймовірно, був у навушниках.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

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