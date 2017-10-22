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Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку

Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку
В Луцьку сьогодні, 29 січня, потяг сполученням «Москва-Ковель» допустив наїзд на 18-річного мешканця селища Шацьк, який перетинав залізничну колію по вулиці Ківерцівській.

Внаслідок отриманих травм хлопець загинув на місці події, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією встановлено, що близько 13 години потяг сполученням «Москва-Ковель» допустив наїзд на 18-річного хлопця. Той перетинав залізничні колії у забороненому знаками місці. Від отриманих тілесних ушкоджень молодий чоловік загинув на місці події. Потерпілий під час перетину колії, ймовірно, був у навушниках.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку
Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку
Поліція встановила особу хлопця, якого збив потяг в Луцьку






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Теги: поліція, авто
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Коментарі 4
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В зайця в хатинці напевно прибили викинули на колію. Бандитський район. Вже колись гришу с села світязь також убили.
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Хто ж цей бідолаха? Може хтось знає імя?
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Прямо серед білого дня викинули з Хатинки. Нормальний район, такий як скрізь. Уважним бути треба а не з наввшниками ходити через колії. І хтО Винен що влада не дозволяє тут зробити нормальний перехід. А штраф не налякає .Завтра до обіду хлопці постоять, як того разу попередження скажуть тай підуть.А людей за день тут тьма переходить.
Відповісти
Прямо серед білого дня викинули з Хатинки. Нормальний район, такий як скрізь. Уважним бути треба а не з наввшниками ходити через колії. І хтО Винен що влада не дозволяє тут зробити нормальний перехід. А штраф не налякає .Завтра до обіду хлопці постоять, як того разу попередження скажуть тай підуть.А людей за день тут тьма переходить.
Відповісти
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