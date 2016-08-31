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Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років

Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років
На Волині слідчі СБУ оголосили про підозру затриманому на хабарі прокурору.

Слідчі спецслужби встановили, що посадовець вимагав дві тисячі доларів США неправомірної вигоди від дружини одного із засуджених за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка. Як «посередника» для отримання грошей прокурор залучив свою знайому, - повідомили у прес-службі волинського управління СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисників у Луцьку після одержання всієї суми хабара.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою, Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури та підрозділом департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років
Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років

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Теги: прокуратура, СБУ, хабар
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