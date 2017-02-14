Військовий оркестр на Волині долучився до флешмобу на честь Героїв

Військовий оркестр 14 окремої механізованої бригади долучився до загальнонаціального флешмобу з нагоди 100-річчя битви під Крутами та вшанування пам’яті героїв, які в ній полягли.Про це йдеться у повідомленні оперативного командування «Захід».На Площі Героїв у Володимирі-Волинському звучав марш «Крути» (автор –), пісня «100 бійців» (автор –) у виконанні фельдшера медичної роти. Зіграв наш військовий оркестр під диригуванням незмінного керівника, начальника оркестру старшого лейтенантай інші патріотичні композиції.Вони вже традиційно зібрали на головній площі міста жителів та гостей Володимира-Волинського, що долучилися до вшанування пам’яті Героїв Крут.