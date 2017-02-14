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Військовий оркестр на Волині долучився до флешмобу на честь Героїв

Військовий оркестр на Волині долучився до флешмобу на честь Героїв
Військовий оркестр 14 окремої механізованої бригади долучився до загальнонаціального флешмобу з нагоди 100-річчя битви під Крутами та вшанування пам’яті героїв, які в ній полягли.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування «Захід».

На Площі Героїв у Володимирі-Волинському звучав марш «Крути» (автор – Анатолій Ткачук), пісня «100 бійців» (автор – Юлія Донченко) у виконанні фельдшера медичної роти Мирослави Бабій. Зіграв наш військовий оркестр під диригуванням незмінного керівника, начальника оркестру старшого лейтенанта Ярослава Короля й інші патріотичні композиції.

Вони вже традиційно зібрали на головній площі міста жителів та гостей Володимира-Волинського, що долучилися до вшанування пам’яті Героїв Крут.


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Теги: флешмоб, Волинь
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