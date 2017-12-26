«Спалити Путіна»: поліція втихомирила бешкетника під час акції в Луцьку

вшанування пам'яті Героїв Крут, яка відбулася у понеділок, 29 січня, на Театральному майдані в Луцьку трапилася неприємна ситуація.



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Опісля виконання гімну України усіма учасниками заходу, до акції приєднався чоловік, який голосно вигукував «спалити Путіна», «нехай він завтра здохне», матюкався та поводив себе агресивно.







Для підтримки громадського порядку та подалі від дітей, які також були присутні на акції, лучани звернулися до патрульних, аби ті нетверезого на вигляд чоловіка відвели деінде. Той, своєю чергою, активно пручався та продовжував вигукувати лайливі репліки.







Присутні мешканці міста та патрульні порадили чоловіку вести себе стримано та не заважати у проведенні заходу. Згодом, вирішивши всі спірні, на думку чоловіка, питання, він втихомирився.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час акціїГероїв Крут, яка відбулася у понеділок, 29 січня, на Театральному майдані в Луцьку трапилася неприємна ситуація.Про це повідомляє Конкурент Опісля виконання гімну України усіма учасниками заходу, до акції приєднався чоловік, який голосно вигукував «спалити Путіна», «нехай він завтра здохне», матюкався та поводив себе агресивно.Для підтримки громадського порядку та подалі від дітей, які також були присутні на акції, лучани звернулися до патрульних, аби ті нетверезого на вигляд чоловіка відвели деінде. Той, своєю чергою, активно пручався та продовжував вигукувати лайливі репліки.Присутні мешканці міста та патрульні порадили чоловіку вести себе стримано та не заважати у проведенні заходу. Згодом, вирішивши всі спірні, на думку чоловіка, питання, він втихомирився.

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