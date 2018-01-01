Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні
29 січень, 22:36
Журналісти показали будні лікарні у волинському селищі Колки, яку рік тому взялися «оптимізувати» можновладці.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Близькість до пацієнтів, але брак медичних фахівців – такі реалії районної лікарні, розташованої у селищі Колки, що у Маневицькому районі.
Рік тому у районі взялися «оптимізувати» медичний заклад, місцеві мешканці та працівники лікарні виступили проти.
Журналісти перевірили, як ця лікарня працює нині. Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
Близькість до пацієнтів, але брак медичних фахівців – такі реалії районної лікарні, розташованої у селищі Колки, що у Маневицькому районі.
Рік тому у районі взялися «оптимізувати» медичний заклад, місцеві мешканці та працівники лікарні виступили проти.
Журналісти перевірили, як ця лікарня працює нині. Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни масово везуть заборонені продукти до Польщі, - ЗМІ
29 січень, 23:09
Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні
29 січень, 22:36
Військовий оркестр на Волині долучився до флешмобу на честь Героїв
29 січень, 22:14
Волинський готель «забувся» заплатити за ремонт
29 січень, 21:57
Медіа