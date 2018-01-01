Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні





Про це йдеться у сюжеті



Близькість до пацієнтів, але брак медичних фахівців – такі реалії районної лікарні, розташованої у селищі Колки, що у Маневицькому районі.



Рік тому у районі взялися «оптимізувати» медичний заклад, місцеві мешканці та працівники лікарні виступили проти.



Журналісти перевірили, як ця лікарня працює нині. Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти показали будні лікарні у волинському селищі Колки, яку рік тому взялися «оптимізувати» можновладці.Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ Близькість до пацієнтів, але брак медичних фахівців – такі реалії районної лікарні, розташованої у селищі Колки, що у Маневицькому районі.Рік тому у районі взялися «оптимізувати» медичний заклад, місцеві мешканці та працівники лікарні виступили проти.Журналісти перевірили, як ця лікарня працює нині. Подробиці – у відео.

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