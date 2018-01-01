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Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні

Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні
Журналісти показали будні лікарні у волинському селищі Колки, яку рік тому взялися «оптимізувати» можновладці.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.

Близькість до пацієнтів, але брак медичних фахівців – такі реалії районної лікарні, розташованої у селищі Колки, що у Маневицькому районі.

Рік тому у районі взялися «оптимізувати» медичний заклад, місцеві мешканці та працівники лікарні виступили проти.

Журналісти перевірили, як ця лікарня працює нині. Подробиці – у відео.



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Теги: лікар, Волинь
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