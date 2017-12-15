Волиняни масово везуть заборонені продукти до Польщі, - ЗМІ





Однак люди ігнорують попередження і везуть продукти, - пише



«Минулого року ми з чоловіком вирішили їхати на заробітки в Польщу. Так як планували почати будівництво власної оселі, то кожна копійка на рахунку. А в нас роботу з гідною платнею знайти практично неможливо, то іншого виходу не лишалося.



Це було літо, їхали на «трускавки» (полуницю). З дому взяли з собою продукти. Так як на крупах і супах довго не протягнеш, то не забули покласти в сумки м’ясо, сало, домашню ковбасу, кілька банок тушонки. Ну, думаємо, з голоду не пропадемо. Та не так сталося, як гадалося.



Прямували ми до місця призначення через «Ягодин». На польській стороні, «під навєсом», митник пункту пропуску «Дорогуськ», побачивши нашу провізію, примусив викинути її у смітник. Мало того, довелося ще й заплатити 300 злотих штрафу, а це понад дві тисячі гривень», – розповіла жінка, обурюючись несправедливістю поляків.



Можна часто спостерігати схожі ситуації під час перетину польської митниці. Особливо тепер, коли в українців з’явилися нові можливості – подорожувати по біометричному паспорту.



Раніше багато проблем із виїздом на роботу виникало через виготовлення віз: не всі могли вчасно стати на чергу, не всім їх давали, та й сам процес займав чимало часу. Тепер же достатньо зробити паспорт − і дорога перед тобою відкрита. Саме це стало причиною збільшення кількості заробітчан у зимовий період.



Коли перетинаєш кордон, здається, що незабаром українців у Польщі буде більше, ніж на Батьківщині. Всі масово хлинули туди. У цей час просто жахає видовище біля смітників, «під навєсом». Вони переповнені їжею.



Можна побачити і домашню ковбасу, і банки з тушонкою, паштетом, навіть додумуються перевозити в тарілках печене м’ясо. Це заготовка в дорогу, щоб було чим перекусити, але її теж примушують викидати. Дехто бере з собою куплену ковбасу, ніби в Польщі такої немає.



Хто часто їздить, про це відає, але сподівається, що він стане винятком і його «пронесе». А кого здалека доля жене на заробітки, той не знає вимог та й не цікавиться, і може заробити штраф, ні копійки ще не отримавши.



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