За хабарництво на Волині арештували екс-прикордонника

Любомльський райсуд визнав винним колишнього начальника відділення «Рівне» Луцького прикордонного загону в одержанні хабара.Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.Доведено, що в березні 2016 року старший лейтенант, діючи умисно та з метою протиправного збагачення, одержав 3000 гривень неправомірної вигоди від інспектора прикордонної служби за організацію та сприяння у створенні сприятливих умов при проходженні військової служби в прикордонному наряді міжнародного пункту пропуску «Ягодин-авто».Суд врахував всі обставини і засудив прикордонника-корупціонера до арешту строком у 6 місяців з позбавленням права обіймати посади представника влади строком на 2 роки.