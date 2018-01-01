вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За хабарництво на Волині арештували екс-прикордонника

За хабарництво на Волині арештували екс-прикордонника
Любомльський райсуд визнав винним колишнього начальника відділення «Рівне» Луцького прикордонного загону в одержанні хабара.

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Доведено, що в березні 2016 року старший лейтенант, діючи умисно та з метою протиправного збагачення, одержав 3000 гривень неправомірної вигоди від інспектора прикордонної служби за організацію та сприяння у створенні сприятливих умов при проходженні військової служби в прикордонному наряді міжнародного пункту пропуску «Ягодин-авто».

Суд врахував всі обставини і засудив прикордонника-корупціонера до арешту строком у 6 місяців з позбавленням права обіймати посади представника влади строком на 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Японці створили розумні капці, які самі «паркуються» на вільне місце
Сьогодні, 04:44
Пасажирський літак приземлився на автостраді у США
Сьогодні, 03:35
За хабарництво на Волині арештували екс-прикордонника
Сьогодні, 03:16
Маленькі волиняни навчилися фінансовій грамотності разом з ЮніорБанком*
Сьогодні, 02:10
«Спалити Путіна»: поліція втихомирила бешкетника під час акції в Луцьку
Сьогодні, 01:11
Схожі новини
Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років Волинський прокурор, затриманий на хабарі, може сісти на 12 років
29 січень, 18:04
Прокурор-хабарник та зникнення під кригою хлопчика. Надзвичайні новини тижня Прокурор-хабарник та зникнення під кригою хлопчика. Надзвичайні новини тижня
29 січень, 13:00
Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів
26 січень, 16:43
На Волині командира взводу викрили на хабарі від солдата На Волині командира взводу викрили на хабарі від солдата
26 січень, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
29 січень, 18:10
 5
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
 2
Починаю і завершую свій день по-українськи, - Папа Римський
Сьогодні, 06:01
 1
Японці створили розумні капці, які самі «паркуються» на вільне місце
Сьогодні, 04:44
 1
Медіа
відео
1/8