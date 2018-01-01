За хабарництво на Волині арештували екс-прикордонника
Сьогодні, 03:16
Любомльський райсуд визнав винним колишнього начальника відділення «Рівне» Луцького прикордонного загону в одержанні хабара.
Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.
Доведено, що в березні 2016 року старший лейтенант, діючи умисно та з метою протиправного збагачення, одержав 3000 гривень неправомірної вигоди від інспектора прикордонної служби за організацію та сприяння у створенні сприятливих умов при проходженні військової служби в прикордонному наряді міжнародного пункту пропуску «Ягодин-авто».
Суд врахував всі обставини і засудив прикордонника-корупціонера до арешту строком у 6 місяців з позбавленням права обіймати посади представника влади строком на 2 роки.
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Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.
Доведено, що в березні 2016 року старший лейтенант, діючи умисно та з метою протиправного збагачення, одержав 3000 гривень неправомірної вигоди від інспектора прикордонної служби за організацію та сприяння у створенні сприятливих умов при проходженні військової служби в прикордонному наряді міжнародного пункту пропуску «Ягодин-авто».
Суд врахував всі обставини і засудив прикордонника-корупціонера до арешту строком у 6 місяців з позбавленням права обіймати посади представника влади строком на 2 роки.
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