У луцькому парку похазяйнували вандали
Сьогодні, 00:17
Про черговий акт вандалізму в парку імені 900-річчя Луцька повідомили муніципали.
Про це йдеться в інформації на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
У парку імені 900-річчя Луцька вночі орудували вандали.
Заступивши на чергування, інспектори департаменту муніципальної варти побачили, що невідомі особи зруйнували інформаційну табличку про заборону викидання сміття в парку та смітник, який був забетонований в землю.
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Про це йдеться в інформації на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
У парку імені 900-річчя Луцька вночі орудували вандали.
Заступивши на чергування, інспектори департаменту муніципальної варти побачили, що невідомі особи зруйнували інформаційну табличку про заборону викидання сміття в парку та смітник, який був забетонований в землю.
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Коментарі 1
Хто не скаче той муніципал
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