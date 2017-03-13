У луцькому парку похазяйнували вандали





Про це йдеться в інформації на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



У парку імені 900-річчя Луцька вночі орудували вандали.



Заступивши на чергування, інспектори департаменту муніципальної варти побачили, що невідомі особи зруйнували інформаційну табличку про заборону викидання сміття в парку та смітник, який був забетонований в землю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про черговий акт вандалізму в парку імені 900-річчя Луцька повідомили муніципали.Про це йдеться в інформації на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.У парку імені 900-річчя Луцька вночі орудували вандали.Заступивши на чергування, інспектори департаменту муніципальної варти побачили, що невідомі особи зруйнували інформаційну табличку про заборону викидання сміття в парку та смітник, який був забетонований в землю.

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