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У луцькому парку похазяйнували вандали

У луцькому парку похазяйнували вандали
Про черговий акт вандалізму в парку імені 900-річчя Луцька повідомили муніципали.

Про це йдеться в інформації на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

У парку імені 900-річчя Луцька вночі орудували вандали.

Заступивши на чергування, інспектори департаменту муніципальної варти побачили, що невідомі особи зруйнували інформаційну табличку про заборону викидання сміття в парку та смітник, який був забетонований в землю.



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Теги: вандали, Луцьк
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