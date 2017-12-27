Волонтери привезли подарунки до реабілітаційного центру на Волині
Сьогодні, 07:08
Луцькі волонтери відвідали навчально-реабілітаційний центр у селі Крупа та привезли подарунки діткам.
Про це розповів громадський активіст Олександр Кваша, - пише Район. Луцьк.
Волонтерська група з Луцька подарувала реабілітаційному центру письмову дошку, а дітворі – канцелярію, гаджети та солодощі.
«Ще з дитинства мене оточували такі діти, яким потрібна підтримка, спілкування та допомога. І я бачив, як таким діткам приємні увага, турбота, тому вирішив допомагати усім, хто цього потребує. Долучаємо також до наших хороших справ людей, які теж прагнуть робити добро», – розповів Кваша.
За словами волонтера, їм приємно було чути те, що їх завжди чекають у гості, і приємно бачити усмішки вдячних дітей.
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Про це розповів громадський активіст Олександр Кваша, - пише Район. Луцьк.
Волонтерська група з Луцька подарувала реабілітаційному центру письмову дошку, а дітворі – канцелярію, гаджети та солодощі.
«Ще з дитинства мене оточували такі діти, яким потрібна підтримка, спілкування та допомога. І я бачив, як таким діткам приємні увага, турбота, тому вирішив допомагати усім, хто цього потребує. Долучаємо також до наших хороших справ людей, які теж прагнуть робити добро», – розповів Кваша.
За словами волонтера, їм приємно було чути те, що їх завжди чекають у гості, і приємно бачити усмішки вдячних дітей.
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