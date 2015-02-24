Починаю і завершую свій день по-українськи, - Папа Римський
Сьогодні, 06:01
Папа Франциск відвідав український собор Святої Софії у Римі, де зустрівся з місцевою громадою та численними вірянами, що прибули з різних куточків Італії, світу та з України.
Про це повідомляє Громадське.
Під час своєї промови Папа сказав, що «розпочинає і завершує свій день по-українськи».
«І хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями», — сказав Папа.
Він пояснив, що раніше в Аргентині український Верховний Архиєпископ подарував йому ікону Пресвятої Богородиці.
«В Буенос-Айресі я тримав її у своїй кімнаті, й щовечора та щоранку вітався з нею. Це стало звичкою... Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую цю ікону, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи», — розповів Папа.
Як повідомлялось раніше, Папа Римський у різдвяному посланні помолився за мир в Україні.
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Про це повідомляє Громадське.
Під час своєї промови Папа сказав, що «розпочинає і завершує свій день по-українськи».
«І хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями», — сказав Папа.
Він пояснив, що раніше в Аргентині український Верховний Архиєпископ подарував йому ікону Пресвятої Богородиці.
«В Буенос-Айресі я тримав її у своїй кімнаті, й щовечора та щоранку вітався з нею. Це стало звичкою... Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую цю ікону, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи», — розповів Папа.
Як повідомлялось раніше, Папа Римський у різдвяному посланні помолився за мир в Україні.
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