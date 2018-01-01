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Туристів попереджають про лавини в Карпатах

Туристів попереджають про лавини в Карпатах
У Карпатах у середу зберігається небезпека сходження лавин.


Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 30 січня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, прогноз, негода
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