У Луцькраді - новий начальник

Назарій Ігнатчук.



Про це повідомили під час оперативної наради 30 січня.



За словами секретаря міськради та виконувача обов'язків міського голови Григорія Пустовіта, управління створили 29 листопада минулого року. Відтак, сьогодні затвердили його положення.



Тож, нині Пустовіт представив начальника управління – його очолив Назарій Ігнатчук, який переміг у конкурсному відборі на цю посаду.

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