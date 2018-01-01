У Луцькраді - новий начальник
Сьогодні, 08:49
Начальником нещодавно створеного управління праці Луцької міської ради став Назарій Ігнатчук.
Про це повідомили під час оперативної наради 30 січня.
За словами секретаря міськради та виконувача обов'язків міського голови Григорія Пустовіта, управління створили 29 листопада минулого року. Відтак, сьогодні затвердили його положення.
Тож, нині Пустовіт представив начальника управління – його очолив Назарій Ігнатчук, який переміг у конкурсному відборі на цю посаду.
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Про це повідомили під час оперативної наради 30 січня.
За словами секретаря міськради та виконувача обов'язків міського голови Григорія Пустовіта, управління створили 29 листопада минулого року. Відтак, сьогодні затвердили його положення.
Тож, нині Пустовіт представив начальника управління – його очолив Назарій Ігнатчук, який переміг у конкурсному відборі на цю посаду.
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