Курс валют у Луцьку на 30 січня





Євро при купівлі становить - 34,466, при продажу - 35,371.



Курс російського рубля: купівля - 0,437, продаж - 0,511.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,113, продаж - 8,618.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,921, а продаж - 28,404.Євро при купівлі становить - 34,466, при продажу - 35,371.Курс російського рубля: купівля - 0,437, продаж - 0,511.Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,113, продаж - 8,618.

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