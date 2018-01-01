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Курс валют у Луцьку на 30 січня

Курс валют у Луцьку на 30 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,921, а продаж - 28,404.

Євро при купівлі становить - 34,466, при продажу - 35,371.

Курс російського рубля: купівля - 0,437, продаж - 0,511.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,113, продаж - 8,618.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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