Курс валют у Луцьку на 30 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,921, а продаж - 28,404.
Євро при купівлі становить - 34,466, при продажу - 35,371.
Курс російського рубля: купівля - 0,437, продаж - 0,511.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,113, продаж - 8,618.
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Євро при купівлі становить - 34,466, при продажу - 35,371.
Курс російського рубля: купівля - 0,437, продаж - 0,511.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 8,113, продаж - 8,618.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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