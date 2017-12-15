Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО

Волинянка Настуся Абрамчук перебуває у післяопераційному блоці. До дівчинки потрохи повертається мова, відновлюються реакції.



Про це повідомляють на



«Вже 22 дні наша Настуся знаходиться в клініці MEDICALPARK в Стамбулі... 8 днів в реанімації та 14 у післяопераційному блоці... Потрохи повертається мова, відновлюються реакції... Вже зняті зонди і дівчинці дозволено самостійне харчування», – розповідають волонтери.



Нейрохірург Сердар Баки Албейрак задоволений результатами операції і каже, що Настуся неймовірно сильна дівчинка, справжній борець за життя.



«Завтра буде вирішено про термін перебування в післяопераційному блоці і про переїзд на реабілітацію. Підтримати сім'ю Абрамчуків та допомогти провести перемовини з клінікою MEDICALPARK щодо оплати рахунків Насті та подальшого плану лікування приїхали волонтери», – йдеться в тексті.



У дописі нагадують, що за операцію та 8-денне перебування в реанімації батьками згідно з рахунком сплачено лише 18 000$, з 25 000$ заявлених тому, що професор-нейрохірург Сердар Бакі Албайрак відмовився від свого гонорару.



«Радісно сповіщаємо, друзі, що керівництво клініки MEDICALPARK пішло нам назустріч та прийняло рішення НЕ БРАТИ ОПЛАТУ за весь час лікування та перебування Настусі у післяопераційному блоці !! А це 28 000$!!!!!!!! Стамбульські лікарі та адміністрація клініки переконані, що факт операціі та післяопераційного відновлення Настусі на сьогодні ексклюзивний і з наукової і з медичної точки зору. Це дуже рідкісний та індивідуальний випадок оперування гліобластоми головного мозку , який увійде в історію медицини !!» – зазначають на сторінці.



Картка для допомоги:

Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977



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