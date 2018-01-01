Більшість дітей із кором у Луцьку не були вакциновані

Із 20 людей, які захворіли під час спалаху кору у листопаді 2017 року, лише 5 мали по 1 із двох необхідних щеплень.Про це йшлося під час оперативної наради 30 січня.Начальник управління охорони здоров’яповідомив, що в Україні минулого року зафіксовано 4482 випадки кору. Цього року захворіли понад 100 осіб, з яких більшість діти.На Волині від жовтня зафіксували 49 випадків, у 67% діагноз підтвердили вірусологічно. Цього року зафіксували вже 9 випадків, з них 5 – діти.Вірусологічно підтвердили 5 випадків. У Луцьку у листопаді захворіли 20 людей, з них лише 1 дорослий.«5 мали по 1 щепленню, всі інші не були щеплені», – наголосив Якимчук. Між тим, вони вже би мали мати по 2 щеплення, адже щеплення роблять в 1 та 6-річному віці. Мовляв, вакцина, яка є в Україні, – бельгійського виробництва, дає належний ефект, а ускладнень під час вакцинації в Луцьку не було зафіксовано.Він також додав, що кампанія у ЗМІ дала ефект – рівень вакцинації порівняно із 2016 року зріс майже втричі. Йдеться і про вакцинацію в 1-річному віці, і в 6-річному віці – останніх, до слова, у місті вакциновано майже 86%.