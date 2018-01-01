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ПриватБанк збільшить мережу універсальних відділень*

ПриватБанк збільшить мережу універсальних відділень*
У 2018 році ПриватБанк планує збільшити мережу повнофункціональних універсальних відділень з одночасною оптимізацією кількості малоефективних міні-відділень банку.

Як повідомила в.о. глави банку Галина Пахачук, програмою розвитку мережі обслуговування ПриватБанку заплановано відкриття протягом року 49 нових універсальних відділень й оптимізацію 201 міні- та мікровідділення з невеликою кількістю персоналу. Окрім того, 73 відділення ПриватБанку «переїдуть» у більш зручне для клієнтів місце розташування та зможуть надавати повний комплекс банківських послуг фізичним і юридичним особам.


«Ми прагнемо, щоб до кінця року понад 80% наших відділень стали повнофункціональними, могли обслуговувати як фізичних осіб, так і малий бізнес і корпоративних клієнтів», – зазначила Галина Пахачук. – Під час оптимізації кількості філіальної мережі ми будемо виходити з формули ефективності й прибутковості в рамках стратегії банку на обслуговування фіз. осіб і малого бізнесу».


Оновлена ​​мережа відділень ПриватБанку, згідно з програмою розвитку, до кінця 2018 року буде налічувати 2 061 філію та відділення. Також банк планує протягом року збільшити мережу банкоматів на 3% – до 7 795, а мережа торгових POS-терміналів виросте на 13% – до 170 000.

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Теги: ПриватБанк, реклама
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