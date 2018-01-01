У Луцьку відбудуться міжнародні змагання богатирів





Вже у серпні 2018 року у Луцьку може відбутися Міжнародний чемпіонат зі стронгмену. Однак Федерація богатирів просить співфінансування обсягом 150 тисяч грн. із міського бюджету.

Про це стало відомо 30 січня під час «регламентної» комісії міськради.



На засіданні зачитали звернення голови Федерації стронгмену України Василя Вірастюка, його передав представник федерації на Волині Валерій Пельц. Він повідомив, що 25 серпня 2018 року у Луцьку планують провести міжнародний Кубок Європи зі стронгмену. Загальний бюджет змагань - понад 400 тисяч гривень. Відтак, від Луцькради просять співфінансувати 150 тисяч гривень. Пельц додав, що підтримку вже висловила Волинська ОДА та комерційні партнери. До того ж, під час попередніх змагань жодного разу не залучали бюджетних коштів.



Голова комісії Микола Федік зауважив, що варто рекомендувати виділити кошти з міської казни. Адже такий захід, зокрема, приверне чимало туристів. Павло Данильчук порадив звернутися до департаменту спорту, аби кошти таки виділили.



Зрештою, члени комісії ухвалили адресувати звернення на секретаря міськради та управління спорту із рекомендацією виділити гроші.



«Уже п’ятий рік поспіль проводитимемо різні турніри стронгменів у Луцьку. Цього року хочемо зробити масштабний міжнародний турнір. Попередні роки ні разу не використовували бюджетні кошти, а залучали спонсорів, тому що бюджети турнірів були менші. Цього року 400 тисяч гривень потрібно, тому вирішили звернутися до міської ради і до обласної адміністрації, щоб допомогли. В минулі роки влада підтримувала турніри, тобто приходила до нас на такі змагання і схвально відгукувалася про них.



Коли був Микола Ярославович, то співпраця була тісна. Він допомагав нам шукати спонсорів, але бюджетних коштів ніколи не використовували. Підтримка від Миколи Романюка була щирою. Якщо влада нас підтримає цього 2018 року, то проведемо міжнародний турнір, адже такі турніри не кожного дня, і не кожного місяця відбуваються в Луцьку», – розповів у коментарі

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