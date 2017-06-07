На Волині майже 200 гектарів землі повернуть у державну власність

На Волині хочуть повернути державному підприємству земельні ділянки площею майже 200 гектарів.Зазначається, що прокуратура Волинської області звернулася до суду до одного з приватних підприємств, щоб визнати недійсними договори про встановлення земельних сервітутів та повернути 5 земельних ділянок площею 195 га на території Галузіївської сільської ради Маневицького району, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Підставою пред’явлення позову стало те, що договорами було встановлено сервітути, не передбачені Земельним кодексом України, зокрема – безперешкодне використання земельних ділянок для проведення комерційної діяльності, будівництва об’єктів нерухомості, вирощування ягід, горіхів та плодових дерев, а також заборона представникам володільця землі - державного підприємства – входити чи іншим способом проникати на території земельних ділянок.