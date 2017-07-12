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В Україні створять Національну службу здоров'я

В Україні створять Національну службу здоров'я
Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" набув чинності сьогодні, 30 січня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

"У вівторок, 30 січня, набув чинності Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Підготовчий етап впровадження медичної реформи йде ще з минулого року. Тепер є законні підстави прийняти низку рішень, щоб своєчасно реалізувати заявлений раніше план реформування первинної ланки охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Першими кроками в міністерстві назвали створення Національної служби здоров'я України - національного страховика, який буде укладати договори з установами охорони здоров'я і закуповувати у них послуги з медичного обслуговування населення. Планується провести конкурс на посаду глави НСЗУ і двох його заступників. Повноцінну роботу НСЗУ почне до липня.

Також почався процес автономізації медустанов - перетворення медичних установ у комунальні некомерційні підприємства. У такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету.

Для входження в реформу установа первинної медичної допомоги має обрати медичну інформаційну систему (МІС) і підключитися до електронної системи охорони здоров'я, яка зараз працює в тестовому режимі, привести матеріально-технічне забезпечення установи у відповідність до Табеля технічного оснащення.

Українці почнуть обирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними Декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання Декларацій про вибір лікаря відбувається в пілотному режимі.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів.

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Теги: здоров'я, медреформа
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