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BlaBlaCar змінює алгоритм пошуку попутників

BlaBlaCar змінює алгоритм пошуку попутників
Сервіс для міжміських поїздок BlaBlaCar впровадив новий алгоритм пошуку попутників, який буде ефективніше пов'язувати користувачів (автовласників і пасажирів), які живуть поза великими транспортними вузлами і магістралями.

Про це пише Zaxid.net із посиланням на УНІАН.

За словами керівника представництва BlaBlaCar в Україні Олексія Лазоренка, спочатку сервіс пропонував користувачам призначати місця зустрічі в центрі населених пунктів або інших прохідних місцях (виїзд з міста), щоб підвищити шанси знайти попутників. Однак, згідно з даними компанії, багато з точок відправлення і прибуття знаходяться поза містами, а тим більше їхніми центрами, тобто автовласникам і пасажирам часто доводилося вибирати не найзручніші для себе місця зустрічі.

Тепер сервіс оптимізує пошуковий алгоритм таким чином, що попутників (водія чи пасажирів) можна буде знайти, не виїжджаючи з передмістя або невеликого населеного пункту, пояснив Лазоренко.

«Пасажир має лише вказати точну адресу відправлення та прибуття, а алгоритм підбере водіїв, які зможуть зробити невелике відхилення від маршруту, щоб підвезти попутника», – сказав він.

BlaBlaCar – платформа, що об'єднує водіїв та пасажирів, які прямують в одному напрямку і готових розділити між собою вартість палива, при цьому водій не отримує фінансової вигоди, але частково компенсує витрати. Товариство об'єднує 60 млн пасажирів і водіїв у 22-х країнах світу.

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Теги: споживач
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