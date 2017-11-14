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Лучан запрошують на автопробіг за доступне розмитнення авто. ВІДЕО

Лучан запрошують на автопробіг за доступне розмитнення авто. ВІДЕО
Мешканців Луцька запрошують долучитися до Всеукраїнського автопробігу за доступне розмитнення авто.

Захід відбудеться 4 лютого, – йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.

У минулому році волиняни купили понад 7,5 сотні нових автомобілів на суму 23 мільйони доларів США. За інформацією сайту з продажу автомобілів RST.ua, в минулому році витрати на нові автомобілі на Волині склали понад 23 мільйони доларів США. Це один із найвищих показників серед регіонів України.

Однак статистичні відомості про те, скільки торік з’явилось власників вживаних автівок на Волині — невідомі. Адже частина машин, привезенех з-за кордону, залишається на іноземній реєстрації, – повідомив підприємець Ігор Антонюк.

«Якби був відповідний закон про доступне розмитнення цих автомобілів, то протягом дуже короткого проміжку часу ця проблема була б вирішена, і ці автомобілі б мали українську реєстрацію, і це зняло б цілу купу додаткових питань: про те, що не можна ідентифікувати автомобілі, про те, що невідомо хто власник цього автомобіля, про їх страхування та про все інше», – вважає Ігор Антонюк.

У Луцьку акція розпочнеться о 14-й годині зі стоянки ТЦ «Епіцентр».

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Теги: єврономери
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